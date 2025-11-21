輝達確定落腳北士科 北市府與新壽完成合意解約協議

台北市政府今天(21日)表示，北市府與新光人壽已在今天完成合意解約協議，之後將會同辦理塗銷地上權登記，為輝達(NVIDIA)海外企業總部正式落腳北士科達成重要的里程碑。

為使輝達台灣總部順利落腳北士科T17、T18基地，新光人壽董事會今天通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本。根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權合計權利金總金額為新台幣44.02億元。

北市府21日晚間發出新聞稿表示，北市府與新光人壽今天完成合意解約協議，為輝達(NVIDIA)海外企業總部正式落腳北士科、打造台北邁向AI之都達成重要的里程碑。

北市府表示，市府與新光人壽將會同辦理塗銷地上權登記，市府感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案，後續也將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。(編輯：陳士廉)