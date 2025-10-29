輝達確定落腳北士科 柳采葳：注意解約成本
[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今（29）日宣布，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。北市府將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，本週新壽將提解約成本，下週將與新壽解約。市議員柳采葳提醒注意解約成本。
蔣萬安今日下午率市府團隊赴市議會報告114年度第二次追加(減)預算案及115年度總預算案。蔣萬安表示，預計明年中可以跟輝達完成簽約。北市府法務局長連堂凱答詢時表示，成本新壽本週會提出來，設計成本工務同仁都知道，預計為總成本的7至9％。
柳采葳表示，今天下午蔣萬安在議會宣布與輝達視訊會議後確認海外總部會落腳北士科T17、T18，接下來北市府會盡快啟動包括都市計畫變更在內的等行政程序，將以最快速度讓輝達海外總部降落台北。
柳采葳說，恭喜台北，幾經波折仍迎來國際級企業，未來台北在亞洲作為AI發展產業鏈龍頭城市的地位已經無可取代。但身為台北市議員，仍需提醒市府在與新壽合意解約的過程須注意解約成本、解約時程，在合理的經費和時程內達成合意解約，才能展現蔣市府的執政能力，否則即便迎來國際企業，也非市民之福。
