輝達確定落腳北士科 柳采葳：注意解約成本

【時報-台北電】輝達在台灣設立海外總部的地點終於拍板！台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。不過國民黨台北市議員楊植斗憂心，若宣布地點在T17、18，地上權的持有者新壽在解約過程中，是否有可能再獅子大開口？蔣萬安則表示，三方都已經談得很清楚，新壽只取回成本，合意解約之後一塊乾淨的地，專案設定地上權給輝達。 蔣萬安29日下午進入議會報告114年度北市府第二次追加減預算案，以及115年度總預算案。報告結束後蔣萬安也宣布，在經過上午與輝達的視訊會議後，海外總部的設立地點拍板確定的北士科T17、18。 在議員質詢階段，楊植斗憂心，過去新壽之所以態度會放軟，是因為輝達表明並非T17、18不可，且有發函給北市府及中央，請求協助適合的總部地點。現在若直接宣布輝達要的就是T17、18，未來在合意解約談判時，新壽是否又會出招？ 蔣萬安則表示，輝達的整個態勢已經很清楚，決定台灣、選擇台北、落腳在北士科、決定是T17、18，也是因為他們看到新壽上周的記者會，宣布要跟台北市政府合意解約，而且新壽很明確只要求支

