輝達確定落腳北士科！ 蔣萬安招手：歡迎世界來當鄰居

蔣萬安上週已與輝達副總裁Scott Ekman會面。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

台北市政府24日會同新光人壽完成北士科T17、T18的地上權塗銷登記，土地正式回歸市府所有。台北市長蔣萬安隨即在臉書PO文，指稱輝達與台北又近一步，並強調市府團隊將全面加速專案推進，「歡迎世界來做鄰居！」

蔣萬安24日在臉書貼出與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman的合照，開心表示對方是代表執行長黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書，「我也向他表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。」

蔣萬安說，輝達將首座海外總部選在台北，不僅是企業選址，更是國際對台灣科技實力與城市競爭力的肯定。他直言，未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達落腳台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，對經濟與產業意義上也是利多。他並再次喊出：「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居。」

另針對吳怡農質疑，北市府在輝達案的處理過程中，仍有不少可檢討之處，「應該不能算是政績」。蔣萬安下午出席道路交通安全會報時則回應，團隊在推動過程中確實面對諸多困難與阻力，但最終仍順利完成T17、T18地上權塗銷，讓土地回歸市府，正是市政團隊一步步克服問題的成果。

台北市副市長李四川也補充說明，雖然與新壽的協商過程雙方各有立場，期間也不乏爭執，但最終仍以「讓輝達成功落地」為共同目標達成協議。接下來，市府將銜接後續簽約作業與都市計畫變更等程序，替輝達海外總部落腳台北掃除最後的行政障礙。

