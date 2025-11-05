輝達確定落腳北士科 蔣萬安曝最新進展

（圖／翻攝台北市議會直播）





台北市長蔣萬安5日赴北市議會進行專案報告，針對「爭取輝達（NVIDIA）海外總部設立台北的用地規劃」等議題，向議會說明市府最新進展與具體作為。蔣萬安表示，台北以AI為核心、永續發展為藍圖，打造最具競爭力的AI科技廊帶與企業總部聚落。自去年輝達（NVIDIA）與市府接洽以來，市府積極協助盤點土地並親自陪同勘查，最終促成輝達確認海外企業總部將落腳北投士林科技園區T17、18基地。新光人壽也於10月底同意與北市府合意終止地上權契約，市府預計於本月完成解約並收回土地，期盼明年初與輝達簽訂地上權契約，全力加速此項全球矚目的重大投資案落地。

蔣萬安表示，此外，北市府同步推動都市計畫變更及專案設定地上權程序，並積極完善北士科的生活、交通與公共建設機能，包括社宅供應將突破1,200戶，捷運北環段全線動工，將大幅縮短雙北通勤時間，帶動北士科、內湖與南港形成AI科技產業聚落。

在產業招商與夜經濟發展部分，蔣萬安指出，台北市已串聯南港、內湖及北士科形成科技產業廊帶，推動產業朝向智慧化、數位化與綠色化發展。目前全台逾五成新創公司設於台北，明年南港機場社宅將啟用高達1,600坪的台北新創旗艦基地，提供新創團隊最完整的服務，成為國際新創來台第一站。另外，北市府已促成358件投資案，帶動投資金額超過939億元。

他進一步提及，台北在夜經濟發展成績亮眼，根據英國《Time Out》評比為亞洲夜生活第二名，演唱會經濟至今已創造76億元觀光產值。根據財政部統計，今年上半年台北市餐飲及旅宿業產值高達1,540億元，居全國第一。北市府將持續整合夜間娛樂、商圈、演唱會及大型展演活動，打造融合AI、創意與藝文的「不夜城市」。

針對《財政劃分法》修法後的影響，蔣萬安說明，雖然地方統籌分配稅款整體規模增加，但台北市實際獲配比例卻下降，中央補助辦法調整後亦造成地方財源減少約210億元，並使地方財政不確定性升高。北市府將持續向中央爭取，確保財政自主與重大建設推動不受影響。他強調，台北未來十年捷運、社宅、校舍、場館等重大建設需求高達至少4,800億元，在財政負擔沉重及債務待償還624億元的情況下，現階段不具以賸餘的市民老本普發現金的條件。

面對缺工與人才流動挑戰，蔣萬安指出，市府缺額率約6%，為留才攬才已成功爭取多項待遇調整，包括工程人員專業加給、留任獎金、動物員危險加給等，並推動彈性上班、托嬰設施擴建及心理健康支持措施。同時推動「AI Driven Smart City」策略，導入超過40項AI應用，如AI對話式人事服務與AI救護耗材管理等，減輕公務員負擔並提升施政效率。

最後，蔣萬安強調，台北正迎來產業革新與城市轉型的關鍵時刻，北市府將兼顧財政穩健與城市發展，以AI科技、青年創意與藝文活力為軸心，打造「最宜居、最幸福、最智慧」的國際AI首都。

