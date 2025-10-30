輝達確定落腳北士科！里長喜迎新貴 也憂「交通、房價」衝擊

輝達總部確定落腳北士科T17、18，不過當地里長擔憂輝達進駐將讓交通壅塞問題加劇、當地生活型態也會改變。（本報資料照片）

輝達總部確定落腳北士科T17、18，消息一出，附近台北市北投區建民里、洲美里、文林里里長都相當樂見能帶動地方發展，不過，有里長擔憂輝達進駐將讓交通壅塞問題加劇、改變當地生活型態等，盼市府能夠有完善規畫、配套措施，讓士林、北投有健康都市發展。

建民里長簡妤年表示，輝達要來大家都很開心，對於當地就業人口也有幫助，在經濟發展上一定有好的影響，但會擔心將對當地帶來交通衝擊，比如北士科園區上下班車潮會讓原先塞車路段負載量加重，或者因為上班趕時間，有不少車輛會鑽進巷弄，對當地整體交通都是很大的壓力。

簡妤年也提及，原先當地都是純住宅區，晚上9時以後就很少人走動，住家大多是自己煮飯，少有小吃店、餐廳，未來大批科技新貴進來後，一定會改變這裡的生活型態；未來也將面臨學校滿額情況，以明德國中來說，原本就是入學人口滿額學校，輝達進駐勢必帶動人口流入，新搬進來的家庭會壓縮當地小孩入學機會。

簡妤年建議，北士科園區大眾交通工具接駁目的地都是士林、沒有北投，市府可以多規畫接駁路線，停車位數量也是隱憂，上班族平日會和民眾搶停車位，假日也會有出遊人潮，這些都是市府可以努力的地方。

洲美里長陳照梅也說，在地居民都期待輝達能帶動當地發展，但民眾擔心會因此加劇當地交通壅塞，也因為當地原先房價就很高，傳出輝達可能進駐時又接連暴漲，當地年輕人買房會愈來愈困難。

