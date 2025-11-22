輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：非常感謝新壽完成解約協議
輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府昨與新光人壽完成合意解約協議。台北市長蔣萬安上午受訪指出，非常感謝新壽與台北市政府順利完成解約協議，接下來會都市計畫變更，以及設定地上權，希望農曆年前完成跟輝達地上權簽約，明年中動工。
蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇受訪，針對北士科還有T3、T4等其他市有地，也已經計畫要規畫AI產業鏈？他說，市府在議會有清楚說明，接下來當然會全力加速相關行政作業，順利讓輝達落腳在北士科，以及接下來的動工程序。
蔣萬安也說，接下來T3、T4 、T12等土地，以及包括周邊、還有整個台北市，市府未來對於產業戰略規畫，一定會用更高角度，以及會更長遠眼光來做整體規畫。
