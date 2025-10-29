輝達確定落腳台北！蔡正元讚蔣萬安明年連任「黃袍加身」：民進黨無人能挑戰他
今（29）日經台北市政府確認，國際AI大廠輝達進駐案終於落幕，總部確定落腳於北士科T17、T18基地。對此，前立委蔡正元在《中天新聞》節目直言，此事將為台北市長蔣萬安明年連任「黃袍加身」，民進黨無人得以挑戰。
蔡正元表示，輝達執行長黃仁勳這張牌為蔣萬安「神兵」，在台北這座科學城、商業區最有用處。台北為我國教育水準最高城市，若扣除新竹科學園區，也為平均所得最高，同時，商業活動也最多。若北市府在輝達此事「搞砸」，台北市民將不會原諒蔣萬安。
蔡正元認為，蔣萬安雖能順利連任，但國民黨在全國仍有許多艱困選區，如宜蘭面臨無合適人選之窘境，將成新任黨主席鄭麗文考驗。其他則是嘉義縣、嘉義市及高雄市、台南市。離島則是澎湖，不過，蔡正元坦言，宜蘭為最傷腦筋地區。
蔡正元說道，「培養一個縣長，比培養一個立委更難；培養一個立委，比培養一個議員更難。」除此之外，選舉布局需考量「連鎖效應」，如2018年台北由前立委姚文智對上當時現任市長柯文哲，其他縣市柯文哲支持者自然無心投給民進黨；同一現象亦反映於今年「大罷免」結果，小草投票率高達9成，「比國民黨還認真」造成罷免遭到完封。
蔡正元表示，人選決定後便是議題，各人選適合談什麼、不適合談什麼，黨需預先設定。如在桃園市，需要一個客家族群偏好的人選，客家選民注重學歷，因此，現任桃園市長張善政方能出線並勝選。
蔡正元也提到，鄭麗文強調「我是中國人」論述，不是每個選區都有效。甚至可能使對國民黨有利的民生、光電議題遭錯開。因此，每個選區有各自適合議題。選舉這門工作需非常細膩，人選最重要。政黨培養人才本身就是一門藝術，不是開幾次研討會就會有人選。
