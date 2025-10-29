輝達確定落腳T17、18 北市府：解約後最快3個月完成程序

台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。北市議員紛紛關心進度，許淑華指出，市府應該讓民眾知道進度和可能性，分手費上限就是40億元，不然就是獅子大開口。北市地政局表示，投資意向書還要看輝達何時送過來，但內部作業程序希望2個月內完成；北市都發局長也指出，都市計畫變更從公展、核定發布、審議結束時程約3個月。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會後受訪時表示，不太確定耽擱的原因是什麼，但知道市府與擁有地上權者之間有一些討論。苗博雅指出，這顯示市府跟輝達溝通需要再加強，市民可能會覺得黃仁勳跟市長說的怎麼不一樣；許淑華則說，蔣萬安應該回答說，市府跟地主的問題只有2個，一為分手費到底要多少錢，二為本來說要地上權直接轉讓，但於法無據不能這樣處理，這要讓世界都知道。

（張珈瑄攝）

許淑華也指出，有關地上權轉讓，市府9日已經將針對區段徵收第2條，專案設定地上權給特定對象，送至議會也備查，未來這塊地分手費談完後，直接做區段徵收處理，由特定對象提出投資意向書，再請市長裁示後送到區段徵收委員會審議，這些程序要多久？北市地政局長王瑞雲說，因為投資意向書還是要看輝達何時送過來，但內部作業程序希望在2個月內完成。

許淑華說，此外還有針對T17、T18中間那條路需送都市計畫審議，《都市計畫法》27條指出需用個案變更，到時候是由輝達還是北市都發局做變更、變更期程需要多久？都發局長簡瑟芳表示，如果是用《都市計畫法》是由市府為主體做變更，從公展、核定發布一直到審議結束核定發布實施3個月。

許淑華表示，3個月包括完成土地移轉、都市計畫完成，投資意向書進來才有辦法簽約？北市法務局連堂凱說，3個月是市府內部作業時間，當然也要看輝達提出相關資料。許淑華說，市府應該讓民眾知道進度和有可能的期待，而分手費上限就是40億元，不然就是獅子大開口，

蔣萬安說，一定依照合理合規合法的原則會跟新壽去談，主要新壽要提供相關單據；王瑞雲說，已經要求新壽要有具體項目和金額，新壽也主動提出會把單據提出。