輝達確定落腳T17、T18！權利金要多少錢 游淑慧試算：最少也上看百億

輝達在台設立海外總部幾經波折，台北市長蔣萬安今（29）日終於宣布確定落腳北士科T17、18，合意解約後將專案設定地上權給輝達。對此，台北市議員游淑慧在臉書發文指出，她自己試算了輝達的權利金價格，預估即使給輝達專案最優惠的底價，應該也有機會上看百億。



游淑慧表示，她昨日才在節目上說覺得就是T17、T18，別擔心，但顯然最後還是要「萬安的保證」，才能讓大家不擔心，就像蔣萬安動的鏟子才有效。

游淑慧說，至於有些人好奇未來輝達的權利金價格，她自己試算一二，2021年在新壽低價得標後，當時她就要求「保底修法」，也就是未來地上權的權利金底價設定，不能低於土地市價的3成。

廣告 廣告

​游淑慧提到，目前北士科T17和T18基地屬市有「科技產業專區用地」，合計面積約3.89公頃，如果再加上中間的道路面積（0.36公頃）合併為一整個基地，整個大基地面積達4.25公頃、12859坪。

游淑慧指出，所以若按不動產業者評估的當地土地行情，一坪250至280萬去計算，整塊土地市價大概高達320億到360億。即便給輝達專案價格、最優惠的保底底價，「新的權利金試算下來應該也有機會上看百億」。

游淑慧強調，市庫有機會大幅增加收益、輝達可以直接跟市府承租、台北市多了AI產業和高階就業機會，希望2026年一切馬到成功。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

