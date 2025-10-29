輝達確定落腳T17、T18 蔡正元：只有「他」能打敗蔣萬安

台北市長蔣萬安今（29）日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。對此，國民黨前立委蔡正元認為，目前輝達大致搞定了，而一旦搞定，就是黃袍加身、光輝萬丈，除了輝達執行長黃仁勳，未來沒有人能挑戰蔣萬安，「蔣下屆連任的輸贏就是輝達，沒有其他的了」。

蔣萬安今天下午進入議會報告114年度北市府第二次追加減預算案，以及115年度總預算案，期間宣布，北市府今天上午與輝達總部召開視訊會議，有幾點結論向外界報告，其中最重要的，就是輝達明確表示海外總部就會在北士科T17、18。他也提到，輝達樂觀且希望北市府能盡快與新光人壽完成北士科T17、18的地上權解約程序，後續北市府也會盡快啟動包括都市計畫變更在內的各項行政程序，市府也希望以最快的速度，讓輝達海外總部順利落腳台北。

蔡正元今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，民進黨沒有人能挑戰蔣萬安，唯一能打敗蔣的人就是黃仁勳，「其他沒有了」。他指出，台北市教育水準、商業活動高，且平均所得也是最高，如果北市府搞砸輝達案，台北市民不會原諒蔣萬安，「那是萬箭穿心，炮火隆隆」。

蔡正元認為，目前輝達大致搞定了，而一旦搞定，就是黃袍加身、光輝萬丈，如此一來，還有誰能挑戰蔣萬安？蔣下屆連任的輸贏就是輝達，沒有其他的了。