輝達確定設台灣子公司！蔣萬安曝會面副總裁細節 最快農曆年前簽約

輝達（NVIDIA）海外總部預計落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今天（11/20）表示，18日與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面時，對方說正在進行設立台灣子公司的相關作業，雙方最快明年農曆年前簽約。

擁有T17、T18地上權的新光人壽同意與台北市政府合意解約，代價是44.3億餘元，包括市府退還的租金和稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億。解約後，再專案設定地上權給輝達，估計權利金不會超過125億。

蔣萬安今天出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華，會前接受採訪時表示，他18日與Ekman在市府會面時，雙方就像老朋友一樣，Ekman給他擁抱，說終於能將此事順利解決；他也向Ekman表示，目前已進入到與新壽簽署合意終止契約的最後階段，也會同步進行取回土地後及設定地上權的前期準備工作。

蔣萬安提到，Ekman跟他說，輝達正在進行設立台灣子公司的相關作業，雙方相約最快明年農曆年前能完成簽約，也期待屆時能再度見面。

台北市產業發展局長陳俊安表示，輝達表示正在向中央申請設立台灣子公司，北市府未來如果需要協助，無論是溝通或行政程序上都會全力支持。因為北士科T17、T18是大型的設定地上權案，子公司必須有一定資本額才能承接，最後跟市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。

