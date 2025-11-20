輝達確認在台設子公司 蔣萬安：雙方相約農曆年前簽約

輝達總部將落腳北士科T17、18，北市府正與新壽解約中，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman已於18日拜會台北市長蔣萬安，外界關注會談內容。對此，蔣萬安20日出席活動時回應，Scott告訴他，輝達已正在進行設立台灣子公司的相關作業，北市產發局也證實此事，並表示最後與市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。

蔣萬安今日出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華，會前被媒體提問有關前日與輝達不動產副總裁Scott Ekman會談內容及簽約相關進度。

蔣萬安表示，前天輝達不動產副總裁來市府見面，他要非常感謝市府同仁及輝達團隊，在過去這段期間常常因為時差的關係，半夜時都還不斷的開線上會議，大家交換意見跟討論，那也維持了很長一段時間，「那確實就是（像）老朋友一樣」。

蔣萬安說，Scott看到他很高興跟我擁抱，並說終於能夠把這件事情順利解決，他也跟Scott說，目前北市府和新壽合意終止契約簽署協議已到最後階段，市府同步對於後續取回土地以及設立地上權相關前期的準備工作，也正在進行當中。

蔣並自曝，Scott告訴他輝達也已正在進行設立台灣子公司的相關作業，他也跟Scott表示，照目前規畫期程，最快希望可以在明年農曆年前完成簽約，屆時也很希望能夠與Scott在農曆年時再次見面。

針對輝達設立台北子公司部分，北市產發局長陳俊安表示，前一次跟輝達工作會議時，了解輝達正在做子公司的申請作業程序，因依照規定，需要先跟中央申請，所以北市府於會議中提及，未來輝達公司申請若有需要市府協助，無論是溝通或行政程序都會全力支持。

至於外界關注子公司資本額部分，陳俊安回應，會有一定資本額，因為大型的設定地上權案子，需有一定資本額才能承接，並強調最後與市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。

