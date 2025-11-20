輝達確認將在台設子公司 蔣萬安：相約農曆年前簽約

輝達海外總部落腳北士科T17、18基地，台北市長蔣萬安今（20）天首度曝光與輝達全球不動產副總裁會談經過，透露輝達已經同意設立台北子公司，雙方約好在農曆年前簽約。



蔣萬安今天出席創新創業嘉年華致詞時爆料，輝達將正式成立台北子公司和北市府簽約。

談及18日與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面，蔣萬安說，「見到面確實就是老朋友一樣，Scott看到我當然很高興，他跟我擁抱說，終於能夠把這件事情順利解決，也相約希望可以在明年農曆年前完成簽約。」

只是輝達落腳北士科基地，標下地上權的新光人壽和北市府之間的合意解約過程卻一波三折。

北市副市長李四川日前爆料，新壽要求附加條件，要確保土地由輝達取得才願合意解約，甚至輝達不用時土地須交還新壽。

不過有平面媒體報導，新壽董事長魏寶生曝光原因，那是因為要召開董事會得要有確信依據，以維護股東與董事的權益，絕無刻意刁難，希望事情能圓滿結束。

台北／陳蜀強、郭致汎、班瑪旺嘉 責任編輯／洪季謙

