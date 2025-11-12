輝達磁吸效應 北士科招商加速 助內科瘦身
輝達有望進駐北士科，隨整體園區開發，就業人口也將增加，北市議員要求先規畫整體交通，並利用輝達磁吸效應，盤點內科AI產業遷移至北士科情況。產發局長陳俊安表示，內科AI供應鏈廠已有零星業者正評估是否遷移，交通局也正檢討運輸量能。
北市產發局昨赴議會針對北士科發展專案報告。陳俊安說，北士科專區面積24.89公頃，市有地為9.76公頃、私有地15.13公頃，目前整體土地開發率近6成，已有48家企業進駐。
陳俊安表示，輝達確定進駐T17、T18後，有機會帶動園區AI供應鏈群聚。另外，市有地T3、T4、T12也將以相關產業的國內外優質企業，作為招商推廣的對象。
議員李明賢表示，北士科應以內科發展為經驗，提前規畫交通，包含到園區上班的人口分布，整體車流量分析，以及內科AI相關產業是否有移入北士科，讓內科瘦身等計畫。
議員陳賢蔚提到北士科園區私有地傳出搶地、搶辦公室當二房東狀況，市府應協助有地銜接真正對AI基地有需求的業者；議員洪健益、林世宗也要求市府針對整體生活機能，包含住房、就學等做規畫。
陳俊安說明，北士科包含輝達等廠商全數進駐後，推估就業人口落在5.5萬到6萬人，為內科3分之2到2分之1。交通局已針對北士科的運輸量能檢討，承德路四段、福國路已延伸並通車，上下班尖峰時段會透過調整號誌秒數等緩解車潮；公共運輸部分，現在有公車到芝山及劍潭捷運站。
他說，內科AI供應鏈廠已有零星業者研議是否搬遷到北士科，目前在內部評估階段。產發局將主動導引適合企業進駐、媒合，同步結合「台北市投資服務辦公室」的潛在廠商名單，進行訪商及會議。
更多udn報導
宜蘭淹水護理師急上班救人 爸推竹筏｢連人帶車｣護送女兒
貓奴夢幻車牌決標 ｢CAT-8888｣57.6萬標出 前3名價格曝
白衣天使變死神！護理師圖上班清閒｢打鎮定劑害死10人｣
獨／｢飛鷹三姝｣合體缺1姝 方文琳、裘海正貼臉｢偷聊男友｣
其他人也在看
輝達進駐北士科估灌入6萬人！議員籲參考內科發展、檢討交通配套
輝達總部將落腳北士科T17、18，北市產發局12日針對北士科開發現況及推動發展到議會財建委員會做專案報告，目前科專區整體土地開發率近6成、48家企業進駐。議員李明賢建議，北士科以內科發展為經驗，交通配套依舊是主要考量，以及是否有機會讓內科受「瘦身」，讓相關AI產業移轉到北士科。產發局回應，預估廠商進駐後，就業人口會達到5.5萬至6萬人，另北市交通局也針對北市科交通量能做檢討，也將規畫輕軌系統。中時新聞網 ・ 16 小時前
【公告】大聯大受邀參加凱基證券於114年11月18日舉辦之線上法人說明會相關資訊
日 期：2025年11月12日公司名稱：大聯大(3702)主 旨：大聯大受邀參加凱基證券於114年11月18日舉辦之線上法人說明會相關資訊發言人：袁興文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/181.召開法人說明會之日期：114/11/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券於114年11月18日舉辦之線上法人說明會，說明114年第三季營業報告。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
輝達小金雞CoreWeave下調財測 股價摔16%
[非凡新聞]記者洪芷茵,攝影方劭丞輝達投資持股的AI資料中心營運商CoreWeave日前下修2025年度營收預測，執行長英崔特受訪時表示主要是受到「第三方資料中心開發商」延宕導致全年財測受影響，造成股價重挫。市場擔心AI...非凡新聞 ・ 15 小時前
【公告】洛碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：洛碁(8077)主 旨：洛碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：崔潔民說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/201.召開法人說明會之日期：114/11/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台新證券線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
【公告】慧康生技*-KY受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：慧康生技*-KY(7851)主 旨：慧康生技*-KY受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會發言人：趙晨浩說 明：1.事實發生日:114/11/132.發生緣由:本公司受邀參加宏遠證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：114/11/13(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券702會議室)(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況暨未來展望(當日若遇台北市府宣布颱風假(停班停課)，另擇期召開)(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 15 小時前
【公告】中信金將於114年11月17日召開114年度第三季法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金將於114年11月17日召開114年度第三季法人說明會發言人：高麗雪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/171.召開法人說明會之日期：114/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中文實體(總行大樓)(14:00-15:00)；中英文線上(15:30-16:30)4.法人說明會擇要訊息：公布114年度第三季營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
【公告】官田鋼董事會通過114年第3季合併財報
日 期：2025年11月12日公司名稱：官田鋼(2017)主 旨：官田鋼董事會通過114年第3季合併財報發言人：陳重憲說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/043.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,122,9475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,1826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(279,644)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(169,290)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(172,072)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(132,106)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)11.期末總資產(仟元):13,796,50712.期末總負債(仟元):7,056,55613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,984,16914.其他應敘明事項中央社財經 ・ 15 小時前
要求BBC撤下惡意剪輯影片、公開道歉 川普：我有義務提告
英國廣播公司（BBC）近日爆出內容製作爭議，包括移花接木美國總統川普2021年1月6日演說，促使總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）雙雙下台。不僅如此，川普已透過律師函要求撤下影片並公開致歉，否則將發起鉅額損害賠償訴訟。川普11日談及此事，稱自己有義務自由時報 ・ 42 分鐘前
【公告】台光電受邀參加里昂證券舉辦之法人座談會
日 期：2025年11月12日公司名稱：台光電(2383)主 旨：台光電受邀參加里昂證券舉辦之法人座談會發言人：莊育清說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/131.召開法人說明會之日期：114/11/132.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加里昂證券舉辦之法人座談會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
毒蛋釀食安信心危機 醫籲：農業部應做好源頭管理
彰化文雅畜牧場又被驗出雞蛋、蛋雞羽毛品含芬普尼。台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌說，若飼料含芬普尼，經代謝，蛋雞全...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
〈鴻海法說〉Q3純益季增3成 EPS 4.15元創新高 前三季賺1股本
鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日召開法說，公告第三季財報，稅後純益 576.73 億元、季增 30%、年增 17%，每股純益 4.15 元，創歷史單季新高；累計前三季稅後純益 1441.41 億元，年增 35%。鉅亨網 ・ 15 小時前
鴻海前三季賺逾1股本！ 劉揚偉：樂觀看待明年AI市場發展
鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說會，鴻海董事長劉揚偉表示，明年影響市場的三大關鍵仍是AI發展、關稅政策、匯率因素，其中，AI趨勢將是其中最重要的因素，他樂觀看待明年AI市場發展，他並強調，鴻海中廣新聞網 ・ 15 小時前
《其他電》鴻海Q4營收估顯著成長 消費智慧產品全年展望調升
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（12）日召開線上法說，董事長劉揚偉表示，隨著AI機櫃出貨持續放量，且下半年為ICT傳統旺季，預期第四季營收較第三季及去年同期均將顯著成長，全年展望維持顯著成長不變，其中消費智慧產品因下半年拉貨動能優於預期，全年展望調升至約略持平。 劉揚偉表示，第三季營運顯著成長，以美元計價整體表現均達強勁成長，表現優於內部預期。四大產品方面，ICT傳統旺季帶動智慧消費產品占比增至37％、成長最強勁，雲端網路產品維持強勁、電腦終端產品季增率優於預期，其餘則與預期相當。 劉揚偉指出，前三季營運表現均改寫同期新高，顯示鴻海的產品組合優化及規模效益已開始發酵。展望第四季，由於AI機櫃出貨持續放量，且下半年為ICT傳統旺季，預期第四季營收相較第三季及去年同期均將顯著成長。 其中，第四季消費智慧產品拉貨能見度優於去年，營收可望強勁季成長，但因匯率因素而略微年衰退。雲端網路產品將顯著季成長、強勁年成長，其中AI伺服器營收將季增、特別是來自雲端服務供應商（CSP）客戶的成長加速，AI數據中心優化等也帶動通用伺服器需求。 鴻海發言人巫俊毅指出，前三季AI伺服器營收已達兆元規時報資訊 ・ 15 小時前
明年小股東可獲23元以上股利！ 台積電：每年、每季穩定且持續成長
晶圓代工龍頭台積電昨宣布將第三季現金股利調高至6元，明年4/9發放；加上第二季配發的5元股利將於明年1/8發放，意謂明年一整年，小股東將可領到23元以上股利。依照台積電財務長黃仁昭的說法，明年股利「不會更低、只會更高」。太報 ・ 15 小時前
鴻海：第4季AI伺服器看佳 非常看好明年集團營運
（中央社記者鍾榮峰台北2025年11月12日電）鴻海(2317)董事長劉揚偉預估，第4季營運可顯著成長，第4季人工智慧（AI）伺服器機櫃出貨較第3季成長高雙位數百分比，第4季AI伺服器營收可望再季增，今年集團營運可顯著成長。展望2026年，劉揚偉評估，需觀察AI產業發展、政經局勢與貨幣政策，其中AI產業發展重要性大幅提高，看好明年AI市場發展，與客戶關係會更緊密，將取得更多訂單，2026年透過AI多元解決方案並進，提升AI伺服器市占率；整體來看，劉揚偉表示，對2026年營運「非常看好」。鴻海今天舉行線上法人說明會，展望第4季營運，劉揚偉預期，下半年是資通訊產業旺季，第4季可較第3季和2024年同期顯著成長，其中消費智能產品進入傳統旺季，拉貨動能比去年同期佳，但有匯率因素影響，估強勁季增、但較去年同期小幅下滑；人工智慧（AI）伺服器為主的雲端網路產品可顯著季增，較去年同期強勁成長，通用伺服器出貨也持續成長。至於鴻海第4季電腦終端產品估較第3季和去年同期相對下滑，主要是第3季返校需求基期較高，零組件元件和其他產品估顯著季增，較去年同期持平。在人工智慧伺服器，劉揚偉預期第4季機櫃出貨較第3季中央社財經 ・ 15 小時前
蔡英文訪歐積電：晶片增強台灣防禦力
前總統蔡英文訪問歐洲，昨天在德國德勒斯登參訪歐積電，她表示，ＡＩ時代來臨，台灣不會缺席，台灣的晶片更是全球經濟不可或缺的...聯合新聞網 ・ 38 分鐘前
前三季獲利創歷史新高！美系外資點1原因憂「這檔」後市：淨利息支出處高點
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導代工大廠緯創（3231）第三季財報表現亮眼，帶動前三季合併稅後淨利為192.42億元，每股盈餘（EPS）6.43元，創下歷史新高。然...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
【鴻海法說2】前三季AI伺服器營收「提前破兆」 劉揚偉：明年市占4成還會更高
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日舉行第三季法說會，鴻海表示，今年前三季AI伺服器營收已達到兆元，第4季AI伺服器機櫃若與第三季比較，將高雙位數成長，推升第4季AI伺服器營收持續季增，董事長劉揚偉也強調，2026年市占率還會持續提升，超過原先4成的水準。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
裕隆股東笑了！傳鴻海收購納智捷？或成科技日最大彩蛋？
市場傳出裕隆（2201）與鴻海（2317）電動車合作再升級，裕隆將把旗下自有品牌「納智捷（LUXGEN）」股權移轉至雙方合資的鴻華先進（2258），等同由鴻華統一承接品牌經營與整車布局。消息一出，裕隆今（12）日早盤直攻漲停35.90元鎖死，鴻海盤中放量上行、漲逾1%站上250元關卡，盤面買氣明顯回溫。不過，對此，鴻海、鴻華、裕隆三方皆回應「不評論未經證實資訊」、「一切都是市場傳聞」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
長榮Q3財報…賺進一個股本 陽明每股賺1.73元
貨櫃雙雄長榮、陽明昨（12）日均公布第3季財報。長榮單季營業毛利率26.15%，稅後純益217.4億元，季增近一倍、達9...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前