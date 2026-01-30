輝達第二總部在北士科？ 蔣：有提需求、給協助

台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安拚連任的最新民調，輾壓綠營潛在對手王世堅，但蔣萬安不敢鬆懈、勤跑市政，如今再傳出輝達第二總部鎖定北士科。對此，蔣萬安強調，沒有相關的訊息，但如果輝達提出需求，會給予協助。

台北市長蔣萬安vs.校長們：「現在多了另一個身分，校長你們猜猜，（四寶爸，四寶爸），沒有沒有，還是三寶爸，哈哈哈哈哈哈。」

台北市長蔣萬安到北一女，在各學校校長面前提問題，眼前是三寶爸，大談育兒經。台北市長蔣萬安vs.校長們：「是考生的家長，（喔~）」

兒子蔣得立9年級生考會考，蔣市長直言，現在考題不簡單。台北市長蔣萬安vs.校長們：「他把數學題本拿出來，我說那爸爸跟你一起解。他說，爸爸你的邏輯思考是上一個世紀，哈哈哈哈哈哈。」

對比上回去北一女，自爆高中時期穿卡其服等小綠綠，這回蔣爸爸學乖了。台北市長蔣萬安vs.記者：「（得立爸爸，想跟你請教一下，去北一女怎麼沒有提等心儀女生的故事，是被太太告誡了嗎），你這個是陷阱題，我的心中只有我心愛的老闆。」

得立爸爸也在想，如果霍諾德爬101之前是生在亞洲家庭，霍諾德會發生什麼事？

台北市長蔣萬安：「亞洲的家長會說，數到3給我下來，把這個精神拿來讀書，早就上台大，哈哈哈哈哈哈。」

但這值得深思的教育題尚未有解，此刻綠委許智傑已開戰喊，101改台灣台北101，這政治題需蔣市長來解。

台北市長蔣萬安：「民進黨對於名字，都有很多不同的想法，台北本來就在台灣，不然在哪裡。」

開酸民進黨，蔣萬安的底氣在哪？事實上，蔣萬安拚連任，主打有感施政，此次他與中正里長座談。

光中正、萬華這選區最新民調，大勝綠營潛在對手王世堅16百分點，若輝達真的成立第二總部在北士科，不曉得能否拉回，2個月內掉7%士北選民的支持度。

台北市長蔣萬安：「沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，我們一樣會給予協助。」

在綠營苦等母雞之時，蔣市長此刻的對手是自己，蔣爸爸此時的擔憂是得立。

