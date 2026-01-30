輝達第2總部傳落腳國小預定地 北市教育局長曝規畫

輝達執行長黃仁勳昨日抵台，傳出輝達將於台北市增設台灣第2總部，地點落腳洲美段，不排除是「洲美國小預定地」，對此台北市長蔣萬安出席中等學校校長會議時並未回應。（鄧博仁攝）

台北市長湯志民表示，目前洲美國小持續規畫籌備，沒有接到消息，要看市府跟輝達的互動，教育局會配合政策做因應。（張珈瑄攝）

輝達執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出輝達將於台北市增設台灣第2總部，地點落腳洲美段，不排除是先前北士科Ｔ17、Ｔ18基地卡關時，北市府考慮過的備案之一，「洲美國小預定地」。對此台北市長蔣萬安出席中等學校校長會議時並未回應；北市教育局長湯志民則表示，目前洲美國小持續規畫籌備，沒有接到消息，當然要看市府跟輝達的互動，教育局會配合政策做因應；另配合輝達進駐時程，校舍規畫最快提前至今年底展開。

有關洲美國小預定地是否成為輝達第2總部落腳處、是否排擠籌辦洲美國小的規畫，湯志明表示，目前洲美國小正在規畫籌備，沒有接到這樣的消息，籌備學校是因為當地需要，當然要看府級的政策，會配合府級政策。

廣告 廣告

對於除了洲美國小土地外，周邊是否還有合適的素地可用，湯志民說，就他所知還有一些素地，但是面積大小都不一樣，現在這個消息不知道最後確定程度如何，因為是整個市府跟輝達的互動，他們都有一些評估，教育局會配合政策做因應，目前洲美國小都在持續籌備中。

除了洲美國小土地外，周邊是否還有合適的素地可用，湯志民說，還有一些素地，但是面積大小都不一樣。（鄧博仁攝）

針對洲美國小籌備進度，湯志民說明，現在在做評估報告，平面圖資料有先看過，配合輝達進駐時程，校舍規畫最快提前至今年底展開。（鄧博仁攝）

而洲美國小籌備進度為何，湯志民說明，現在正在做評估報告，平面圖資料有先看過，有關量體等，因為現在在評估校園設施位置，接著在今年底或是明年就會做相關的規畫設計，如果希望輝達進駐加速，當然希望能在年底開始規畫設計，但現在量體評估還要報到市府，要先在市府資源平台確認，希望搭配輝達進駐速度規畫，本來有既定進度在明年，但要提早可以在今年底，還有人口計算，在籍學生數已經算好，不過因為仍在計算附近住宅數，也要了解未來是否有住宅規畫及科技大廠進駐，才能精準計算人口、推估班級數。

教育局表示，目前積極配合市府產業發展政策，針對洲美校區洲美國小、洲美國中籌設做動態調整與評估，規畫以「加速籌辦、精準估算、接軌國際」為核心目標，打造符合科技園區需求的教育環境。

教育局說明，已初步完成洲美校區的平面配置與量體評估，因應輝達等大型科技企業可能進駐帶動的就學需求，教育局將研議「加速辦理」規畫設計作業，原定於明年啟動的校舍規畫設計，將配合產業進駐時程，最快提前至今年底展開，以利縮短建校期程，銜接園區發展。

另因應科技園區帶動的移入人口，教育局也重新精確推估學齡人口，除原先既有的建案計畫外，亦將周邊尚未開發空地、科技大廠進駐後可能新增的人口紅利納入計算，目前初步規畫建立完整的K-12教育體系，並將視實際人口增長情形，保持校舍空間配置之彈性。

教育局指出，已於去年8月正式成立「洲美國小籌備處」，目前持續做校園整體評估報告；為回應科技產業聚落國際化需求，洲美校區將以「人文 × 科技 × 國際 × 永續」為核心願景，未來課程規畫將深度導入AI人工智慧教育與雙語教學，培養具備運算思維、全球視野及國際溝通能力的未來人才。

更多中時新聞網報導

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜

NBA》阻攻悍將活塞史都華 目標DPOY

事故釀295行人身亡 3成需擔責