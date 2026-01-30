輝達第2總部傳落腳洲美 議員、里長齊籲：開發洲美平原

傳出輝達將於台北市增設台灣第2總部，地點落腳洲美段，北投區洲美里長陳照梅呼籲加速洲美平原開發，不然會和北士科園區有切割感；台北市議員林杏兒也建議，應即早規劃將洲美里9、10鄰和關渡平原區塊，設立新的AI科技產業廊帶。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳昨日下午抵台，傳出輝達將於台北市增設台灣第2總部，地點落腳洲美段，不排除是先前北士科Ｔ17、Ｔ18基地卡關時，北市府考慮過的備案之一，「洲美國小預定地」。北投區洲美里長陳照梅呼籲市府加速洲美平原開發速度，不然會和北士科園區有切割感；台北市議員林杏兒也建議，應即早規劃將洲美里9、10鄰和關渡平原區塊，設立新的AI科技產業廊帶，因應未來需求。

陳照梅表示，當輝達進駐北士科T17、18卡關時，有傳出「洲美國小預定地」 是北市府考慮的備案之一，當時里民其實就有心理準備，沒想到又傳出輝達要在「洲美段 」增設台灣第2總部，現在當然也是「樂見其成」，不會有反對聲浪。

廣告 廣告

針對是否排擠正在籌辦的洲美國小規畫，陳照梅說，如果有必要，還有T12可以做為國小預定地，要不要由輝達接手當總部還是要由市府評估處理。

不過，陳照梅也坦言，她在月初與多位北投區里長在與市長有約會議提案，希望市府能跟內政部溝通，盡速解編州美平原並加速開發，和北士科共榮共好，不然一邊是科技城市，另一邊是農田，民眾會有切割感，輝達應該也希望總部附近都是繁榮的樣子，也希望開發後能陸續有影城、百貨公司等各方面現代化設施，讓北投成為新市鎮。

林杏兒指出，對於輝達要在台北設置第2總部的事情，目前還沒有聽說確定消息，但樂見輝達採取這樣的做法，其實在輝達確定在進駐北士科後，任何科技大廠要來北士科設廠的消息，都不再只是空穴來風，應該是各大廠都在審傎評估中，甚至如果台積電現在宣布也要來北士科設廠也不會讓人感到太意外。

林杏兒直言，針對科技大廠蠢蠢欲動的需求，市府要即早規畫3件事，北士科現有的25公頃園區，根本就不敷使用，北市產發局應該要即早規劃將洲美里9、10鄰和整個關渡平原區塊，設立新的AI科技產業廊帶，以因應未來發展的需求。

林杏兒說，市府也應盡早重新訂定未來北士科周邊的都市發展計畫，重新規畫產業、商業、教育、住宅等各項用地的區域，讓大量工作人口進駐後，能夠有更完整的生活機能；再者是解決北士科附近的交通壅塞問題，並即早規畫與北士科銜接的大眾捷運與運輸系統，不要讓北士科附近交通淪為下一個南港、內湖。

更多中時新聞網報導

吳宗憲證婚開黃腔逗新人

張學友巡演收官笑稱暫時失業

寇世勳淚送趙學煌 楊貴媚心疼「大嫂」