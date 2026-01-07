輝達簽約典禮 蔣邀黃仁勳參加

記者王誌成∕台北報導

輝達將進駐北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地。台北市長蔣萬安七日表示，輝達執行長黃仁勳預計月底來台，他已多次邀請黃仁勳參加地上權簽約儀式。

蔣萬安透露，去年十一月已邀請黃仁勳參加儀式，並在與輝達全球不動產副總裁艾克曼會面時再次提及。黃仁勳近日提到希望能在過年前赴台，對於簽約邀請表示「如果我在台北，當然會出席」。

蔣萬安表示，照慣例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定月底會來台，一旦確定時間他將再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，並實際到基地周邊走走、看看，再到一旁土地公廟拜拜祈福。

為配合輝達台灣總部建設，北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地的都市計畫變更進入公展階段，二十六日提交台北市都市計畫委員會審議。