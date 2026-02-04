輝達簽約在即 李四川何時請辭參選？ 殷瑋：我看他老神在在

輝達總部將「星艦3.0」落腳北士科，北市府與輝達就專案地上權預計10至15日可簽約。外界認為輝達案告一段落後，台北市副市長李四川就會請辭去選新北市長。北市研考會主委殷瑋強調，未來李四川不管在哪裡，蔣萬安與李四川都會連線，心是連在一起的。（摘自中廣新聞網「千秋萬事」直播／徐佑昇台北傳真）

輝達總部將「星艦3.0」落腳北士科，北市府與輝達就專案地上權預計10至15日可簽約。外界認為輝達案告一段落後，台北市副市長李四川就會請辭去選新北市長。北市研考會主委殷瑋4日透露，目前「川伯有川伯的節奏，我看他老神在在」。殷瑋強調，李四川這3年來，北市府市政幫助很大，他相信，未來李不管在哪裡，蔣萬安與李四川都會連線，心是連在一起的。

外界關注李四川何時離職投入新北市長選舉，媒體人王淺秋今日專訪殷瑋，殷瑋表示，蔣萬安與李四川保持有相當好的默契，蔣萬安常說的「甲你攬緊緊」是百唱不厭的金曲，蔣萬安也講過，不管李四川在哪裡，他跟李的心都在一起。

殷瑋表示，李四川在北市府這3年來對北市府市政幫助是很大的，他相信，未來李四川不管在哪裡，也都會做得很好，他自己也從李副身上學到很多東西，不僅是李四川專業的工程人「鐵槌」特質，李在面對公眾時也很有魅力。

殷瑋強調，未來若李四川投入新北市長選戰，與爭取連任的市長蔣萬安，不管是外界說的「萬川連線」或「李安連線」，蔣萬安與李四川在哪裡都會連線，心是連在一起的。

