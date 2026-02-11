輝達簽約完李四川將投入選戰？ 黃國昌喊話川伯：期待一場君子之爭

新北市 / 林李翰 綜合報導

2026年新北市長選戰民進黨將由立委蘇巧慧參戰，民眾黨則由黨主席黃國昌參選，國民黨人選則未定。輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18，台北副市長李四川鬆口，簽約完，就會告訴大家他的決定。針對李四川可能宣布投入新北市選戰。對此，新北市長候選人、民眾黨主席黃國昌表示，期待一場跨世代的君子之爭。

黃國昌今（11）日上午前往新店仁愛市場及建國市場掃街。針對李四川可能在今日與輝達簽約後，可能將投入新北市長選戰？黃國昌受訪表示，李四川是一個非常資深，而且非常優秀的公務員，過去也有很豐厚市政上面的經驗，對於今天李四川可以代表台北市跟輝達簽約，他覺得對台灣來講是一個非常好的事情，他一直都很尊敬李四川，如果假設李四川宣布投入新北市長的選舉，他也期待可以是一場跨越世代的君子之爭。

廣告 廣告

黃國昌表示，可以負責任的向新北市民報告，對於新北市未來的想像、未來的規劃，以及上任了以後所要推動的事項，覺得展現一個理性，而且善意、有內容彼此政見的君子之爭，對台灣的民主會是一個很好的示範。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨徵召參選新北市長 黃國昌：新北 我來！

傳李四川農曆年前請辭？ 蔣萬安：考慮我的心情好嗎

新北選戰！ 蘇巧慧.黃國昌勤跑行程 藍人選年前出爐

