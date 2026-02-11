輝達簽約完李四川將離職？ 蔣萬安有趣反應曝

台北市副市長李四川10日表示今日北市府與輝達應可順利簽約，並表示如果簽約完成，他會做的所有決定，都會跟大家報告。台北市長蔣萬安11日被問到相關議題，他先問李四川有沒有來？記者笑答說李四川已經「躲進」記者會場，蔣萬安笑說「唉呀，不要啦！」連忙進入會場。（徐佑昇攝）

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，台北市副市長李四川10日表示今日應可順利簽約，並表示如果簽約完成，他會做的所有決定，都會跟大家報告，並未迴避投入新北市選舉議題。台北市長蔣萬安11日出席記者會前又被問到相關議題，他先是問李四川有沒有來？記者笑答說李四川已經「躲進」記者會場，蔣萬安笑說「唉呀，不要啦！」連忙進入會場。

蔣萬安今日「都更領航 X 節能降稅」記者會，蔣萬安對於李四川擔任住都中心董事長任內持續推動都更政策，今年還有10案公辦都更招商，包含困難的信維整宅及南機場4單元部分，表達感謝之意。

廣告 廣告

媒體追問，李四川表示與輝達簽約完成就會來報告他的動向，那蔣萬安會希望李四川讓大家過個好年，年後再來宣布參選嗎？蔣萬安聽到問題有點尷尬，先是向四周找尋李四川，希望由他回答。不過媒體卻笑說李四川已經先躲到會場裡，說給蔣萬安回答就好。

蔣萬安連忙說「唉呀，不要啦！」，連忙快閃進入會場。

【看原文連結】