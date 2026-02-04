輝達簽約後傳李四川請辭投入新北選戰 蔣萬安一句台語吐心聲

傳出台北市副市長李四川過年前將請辭參選新北市長，對此，台北市長蔣萬安受訪時說，「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」（資料照片／台北市政府提供）

落腳北士科的輝達設定專案地上權案將在2月10日至15日簽約，消息傳出，主責輝達案的台北市副市長李四川可能在過年前宣布請辭，投入新北市長選戰，對此，台北市長蔣萬安今天（4日）受訪時用台語開玩笑說：「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」

蔣萬安上午出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，針對有消息傳出李四川將請辭參選新北市長，蔣萬安受訪時用台語笑答，「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」並強調，最重要是希望在現階段北市府持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。

廣告 廣告

台北市研考會主委殷瑋今接受媒體人王淺秋廣播專訪時說，蔣萬安說過，不管李四川在哪裡，跟李的心都在一起，彼此保持相當好的默契。



回到原文

更多鏡報報導

與蘇巧慧民調拉近！何時表態選新北市長 李四川：等1月底輝達簽約再說

民調輸李四川9.8個百分點 蘇巧慧：會衝刺追過差距

鄭麗文喊徵召李四川選新北市長 黃國昌：尊重國民黨內民主程序

袁惟仁生前癱瘓8年...姊姊親自照顧不喊苦 楊貴媚揭家人婉拒「沐浴車」幫助真實原因