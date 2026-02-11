輝達簽約後李四川動向 白營參選人期待君子之爭

台北市副市長李四川（中）。（本報資料照片）

民眾黨新北市長參選人黃國昌期待與台北市副市長李四川有場君子之爭。（王揚傑攝）

輝達台灣總部落腳北投士林科技園區，可望今（11）日與台北市政府簽約，外界關注副市長李四川是否會接著宣布參選新北市長。民眾黨新北市長參選人黃國昌今對此表示，假設李四川副市長宣布投入新北市長選舉，期待這是場跨越世代的君子之爭。

黃國昌說，李四川副市長是非常資深、優秀的公務員，過去也有很豐厚市政上的經驗。自己一直都很尊敬李四川副市長，接下來，如果李四川副市長宣布投入新北市長選舉，期待這是場跨越世代的君子之爭，我們彼此都可以負責任的向新北市民報告，我們對新北市未來的想像、規畫以及上任後所要推動的事項，展現理性、善意，而且有內容的君子之爭，這對台灣的民主會是很好的示範。

廣告 廣告

媒體詢問黃國昌，是否有規畫哪些政見可與李四川互相對比？黃國昌說，我們現在推政見是希望一步一步往前去推展，到目前為止，我們所提出來的都更新三箭的政策，沒有遇到什麼太強烈的批評，除了民進黨的議員讓大家覺得有一點錯亂。

黃國昌表示，針對都更的部分，有關老屋的修繕，目前最大的問題就是區分所有權人彼此之間，大家對於是不是要花這筆錢去進行老屋維修的都市更新，因為牽涉到防災，有關於公共安全，有公共利益的角度在裡面，去年已經有特別預算的編列，特別撥了一筆錢給中央，針對老屋修繕的部份給各地方政府補助。

未來新北市在強化老屋修繕跟老屋維修的部份，我們希望能在去年所編的特別預算的基礎上，再進一步加碼，然後鼓勵更多的人針對涉及到防災型都更，能夠有更強的誘因參與都市更新。此外在房屋維修的過程中，居民安置的問題，也會提出非常具體的規畫來向大家報告。

【看原文連結】