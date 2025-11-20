輝達籌設台灣子公司 蔣萬安證實：最快農曆年前簽約

輝達台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安今天說，與輝達代表會面時，對方表示正在進行設立台灣子公司的相關作業，期待最快明年農曆年前再次會面、簽約。

蔣萬安。(圖/中天新聞)

北投士林科技園區T17、T18基地目前由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商以新台幣44.3億餘元合意終止契約，再專案設定地上權給輝達（NVIDIA）。

蔣萬安18日與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面，取得輝達書面投資意向，並相約農曆年前完成簽約。

廣告 廣告

(圖/美聯社)

蔣萬安今天出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華前被媒體堵訪時表示，他與艾克曼會面時就像老朋友一樣，艾克曼給予他擁抱，表達很高興看到他，且終於能將此事順利解決。

蔣萬安說，目前已進入到與新壽簽署合意終止契約協議的最後階段，同時進行取回土地後及設定地上權的前期準備工作，而艾克曼也告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業，兩人相約最快明年農曆年前能簽約，並期待屆時再次見面。

台北市產業發展局長陳俊安說明，輝達已表達正在向中央申請設立台灣子公司，市府則承諾給予無論程序或溝通上的全力協力，且因為北士科T17、T18基地是很大的設定地上權案，所以這個子公司會有一定資本額，而最後與市府簽約的也會是輝達在台子公司。（中央社）

延伸閱讀

影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥

新壽怕背信不敢簽？李四川曝已收到投資意向書：T17、T18絕對給輝達

原來是老友！ 輝達副總裁帶投資意向書本週將拜會蔣萬安