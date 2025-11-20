輝達籌設子公司 與北市府簽約

台北市長蔣萬安20日表示，輝達代表透露已在進行設立台灣子公司相關作業，雙方最快民國115年農曆年前能簽約。（郭吉銓攝）

輝達將在北士科T17、18打造台版「星艦」總部，台北市長蔣萬安20日透露，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman日前拜會時告知市府，輝達正在設立台灣子公司，希望最快在明年農曆年前簽約。此外，新壽要求北市府須在解約協議書註明土地若未給輝達就須還給新壽，副市長李四川說，全國都知道T17、18就是要給輝達，新壽不必擔心背信問題，走到這地步應該很快就能跟新壽解約。

蔣萬安昨說，日前Ekman來市府拜會，他非常感謝市府同仁及輝達團隊，在過去這段期間常因時差，半夜不斷開線上會議，大家交換意見跟討論也維持很長一段時間，「那確實就像老朋友一樣」。

蔣指出，Ekman看到他很高興擁抱，並說終於能順利解決這件事情，他則向Ekman說目前市府和新壽合意終止契約已到最後階段，市府將同步展開後續取回土地及設立專案地上權前期準備工作，照規畫期程希望最快可在明年農曆年前完成簽約，屆時很希望能與Ekman再見面，Ekman也告知輝達正在設立台灣子公司。

北市產發局長陳俊安證實，最近與輝達工作會議有掌握輝達正在申請設立子公司，輝達未來申請若需市府協助，無論溝通或行政程序都會全力支持，最後會是輝達在台灣的子公司與市府簽約。至於子公司的資本額，陳俊安僅說，大型設定地上權案件需有一定資本額才能承接。

此外，傳出因新壽怕有背信疑慮使解約進度停滯，要求市府在解約協議書註明土地若未給輝達，須把土地還給新壽。李四川昨強調，市府已告知不可行，因為全國人民都知道T17、18解約後就是要移轉給輝達，輝達也已遞送投資意向書，市府給新壽的解約公文會把內容寫清楚，以利新壽董事長魏寶生在董事會說明。

外界認為若新壽遲未能解約，市府有無最壞打算方案？李四川說，走到這地步，新壽會了解大家要的期望，很快就會解決。

至於輝達取得T17、18專案地上權權利金預估120億元，外界質疑比4年前新壽權利金44億元多了1.7倍。李說，若以T16權利金80多億元做比較，T17、18合併又多出來1條0.6公頃道路，再加上要為新壽負擔將近10億元費用，加起來大概120億元。