輝達總部剛落幕！王義川馬上出招對付蔣萬安？鄉民爆氣開嗆

台北市政府與新壽就T17、T18地上權案合意解約，解約「分手費」44.3億元，台北市議會12日大會討論後備查通過。豈料這時綠委王義川在其社群平台詢問一件關於台北市政府公開地上權標租案子，引發網友不滿灌爆其社群平台，痛批「不用暗示就講出來」，連批踢踢網友都炸鍋轟「果然雙標黨出招了」、「這咖不要再來敗票了」。

民進黨立委王義川。（圖/資料照）

王義川12日在其社群平台Threads發文表示，「一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約。市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商。然後市政府市議會都拍拍手」！

廣告 廣告

圖取自王義川Threads。

王義川進一步指出，上面那些ABXY都可以這麼隨性歐？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？

王義川此文一出，不僅其Threads遭網友灌爆，連批踢踢網友都不滿怒轟「忘記有北市議會在背書了，到時議會背了書還能照樣扣他圖利罪」、「要給議會審啊，這不是中央解釋過了，中央地方都想成，現在才出來講，馬後炮」、「讚，知道為什麼之前藍白都說北檢會搞蔣萬安嗎？都已經處理的這麼乾淨了」、「OK~民進黨反輝達設總部」。

圖取自批踢踢。

更有網友痛批「果然雙標黨出招了」、「這咖不要再來敗票了」、「很好！王義川繼續敗票，我很滿意」、「看來是真的要選北市長了」、「我猜北檢明年會突然想起來辦蔣萬安」、「民進黨果然沒讓我失望啊！不給過蔣不聽，給過沒圖利？就說這齣戲哪有這麼容易結束，接下來有誰會瑟瑟發抖準備吃雞鴨飯呢」。

圖取自批踢踢。

更有批踢踢鄉民直言，「王義川實在是很沒有政治敏感度，這是政治專業的死刑，最好是扮演不用出來講話的政治幕僚，我實在很不懂，當名嘴也那麼久，怎麼還可以犯這種低級的政治錯誤」。

延伸閱讀

馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位

氣象署針對多縣市發布強風特報！14日晚前恐現8級以上陣風

影/竹聯幫弘仁會勾結詐團洗錢 律師涉洩密北檢複訊30萬交保