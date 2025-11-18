輝達總部副總裁拜會蔣萬安遞交投資意向書 北市府：落地台北踏關鍵一步

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美商輝達公司（NVIDIA）將在台北市北投士林科技園區設置海外企業總部，台北市副市長李四川今（18）日說，輝達不動產副總裁本週將拜訪台北市長蔣萬安，輝達也會帶來投資意向書。北市府傍晚發出新聞稿，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今天正式拜會蔣萬安，並代表黃仁勳執行長親向蔣萬安遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北的踏出關鍵一步。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安。（圖／資料照）

北市府稱，會中蔣萬安表示熱情歡迎、稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷的感謝。Ekman副總裁表示，真的很感謝市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論，並表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。對此，蔣萬安表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

北市府表示，會面尾聲，蔣市長向Ekman副總裁一行致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman副總裁則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安市長期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動臺北市智慧城市持續進步，“Bye and see you soon!”（很快再相見）。



更多FTNN新聞網報導

全民國防手冊將普發 林憶君：政府還是要做有效宣導而非做大內宣手冊

全民國防手冊砸6447萬明起普發 平均每本5.86元

質疑輝達落腳北士科涉圖利？王義川澄清「方向是對的」：提醒蔣萬安步步為營

