輝達總部土地何時走程序 黃仁勳：會再來與北市簽約

輝達執行長黃仁勳將於今（2）日結束訪台行程，業界關注是否會趕在離台前與北市府完成輝達新總部用地簽約，黃仁勳昨（1）日受訪時坦言，這趟台灣行不會和台北市長蔣萬安會面，但也賣關子說：「我很快就會見到市長了」。

他強調，自己相當有意願回來和北市府簽約。當媒體詢問是否可能在農曆年前、也就是下周再來，他則笑說：「我下周還受歡迎嗎？」

台北市副市長李四川昨天則說，原先期待黃仁勳可與市長蔣萬安碰面，兩人一起到北士科T17、T18基地去看一看，不過，北市府截至昨晚並未接到輝達通知。

廣告 廣告

李四川說，黃仁勳此次來台雖未與蔣萬安碰面，但不影響農曆年前簽約進度。他強調，仍會與輝達子公司完成簽約，一切按照進度前進。

黃仁勳元月31日辦完宴請供應鏈的「兆元宴」後，昨天晚間在台北知名私廚與台積電（2330）高層餐敘，據悉，包括台積電董事長魏哲家、兩位共同營運長侯永清與秦永沛等都是座上賓。

黃仁勳在赴宴前與餐敘結束後先後接受媒體採訪，一開始他先以「我以為已經完成（簽約）了！」回應，並隨即補上一句「簽約是很簡單的」，稍晚又透露這趟台灣行不會和蔣萬安見面，但「我很快就會見到市長了」。

黃仁勳去年5月來台時宣布，輝達台灣總部將落腳北士科，隨後蔣萬安證實，輝達要的就是T17、T18基地，不過當時因該基地地上權掌握在新壽手中，成為事涉北市府、輝達、新壽的三角習題，一度因輝達、新壽各有堅持而卡關，不過最終新壽與北市府達成共識，順利讓用地爭議圓滿落幕，使輝達得以進駐北士科。

黃仁勳說，雖然輝達台灣新總部實際興建仍需數年時間，一旦所有行政程序完備，希望能盡快動工，將這座比目前圖面更美麗、更宏偉的「漂亮建築」帶到台北街頭，並預告將是一座超越大眾想像的台北新地標。

【看原文連結】

更多udn報導

親友行李掛她名下出事了！因｢1玩具｣遭海關攔下

沒電鍋也能蒸饅頭！網推｢馬克杯微波法｣ 驚呼變超軟

鳳梨酥成澳洲通關神器？網秒被放行：有1成分要小心

顛覆形象！氣質女星｢包緊緊反而更性感｣ 秀纖細腰身