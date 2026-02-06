輝達總部完成議價 蔣萬安稱「農曆年前簽約」！李四川將開記者會說明

台北市長蔣萬安今日表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，將依計畫於農曆年前簽約。（翻攝自臉書@蔣萬安）

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地，台北市長蔣萬安今日表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，將依計畫於農曆年前簽約。台北市副市長李四川預計15時30分召開記者會說明。

台北市政府4日針對北士科區段徵收市地重劃委員會，李四川受訪稱，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年，若議價完成就會在過年前簽約，因此是邁入最後一個程序。

蔣萬安今（6日）出席日本坂茂公共廁所設計演講暨合作備忘錄簽署儀式前，接受媒體聯訪時表示，已經與輝達完成議價，接下來就會繼續推進程序，照原規畫在農曆年前簽約。

台北市政府今日14時許預告，將於15時30分新增李四川說明輝達總部議價完成記者會，預計會說明議價金額及後續簽約時間等細節。

