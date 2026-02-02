輝達總部尚未簽約 蔣萬安：2月中旬將完成

輝達執行長黃仁勳說：「今年是馬年，所以大家『馬上賺錢』。」

展現親民幽默，特別用中文向大家拜年，輝達執行長黃仁勳在台一舉一動備受矚目。

外界關注輝達新總部用地簽約進度，黃仁勳1日坦言，這趟台灣行不會和台北市長蔣萬安會面，但也向台北市政府表達謝意，讓新總部得以落腳北士科。

黃仁勳表示，「也許吧，我不知道，如果有典禮、重大活動，我就會回來，但我從現在開始會非常忙碌，對我來說，今年會是超級忙碌的一年。」

台北市長蔣萬安透露，「這個星期我們就會召開估價審議會，那審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，那農曆年前、大概2月10日到15日中間，我們就會來簽約。」

蔣萬安強調，雙方一直都有保持聯繫，相關的時程進度都會持續進行，和輝達都一直保持溝通。黃仁勳則透露，今（2026）年5月台北國際電腦展將再度來台。

輝達執行長黃仁勳提及，「我絕對會來參加COMPUTEX，因為今年有很多要發表的消息。」

記者詢問，「會發表主題演講嗎？」黃仁勳回應，「應該吧，我該發表主題演講嗎？好，我會進行主題演講。」

黃仁勳也表示，去年是很棒的一年，包括台積電、緯創等公司，所有供應鏈都度過了非常出色的一年，今年也將迎來亮眼的一年。黃仁勳2日結束在台行程，上午受訪時也透露自己很快會再回來。

黃仁勳說：「下一次我回來會向各位介紹這個新建築，這次沒辦法，因為我要留個驚喜給大家。我要介紹給大家的新建築是很棒和很美的，你們絕對從沒見過。」

