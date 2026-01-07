輝達總部建築設計由姚仁喜操刀！黃仁勳簽約行程含士林夜市小吃、拜土地公 李四川：1月底前跑完程序

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部確定選定台北市北投士林科技園區T17、T18基地，經濟部也已核准輝達在台北設立分公司。台北市副市長李四川今（7）日表示，市府預計於26日召開都市計畫委員會，審議北士科相關都市計畫變更案，若程序順利，投資計畫書與都計變更可望在1月底前同步完成。市長蔣萬安今日也再度以電子郵件邀請輝達執行長黃仁勳出席簽約儀式，並配合黃仁勳希望避免過於僵硬的流程的想法，市府將規準備士林夜市特色小吃、去拜拜土地公，讓簽約儀式更具科技感與創意。

配合黃仁勳希望避免過於僵硬的流程的想法，市府將規準備士林夜市特色小吃、去拜拜土地公。（圖／記者鄧宇婷攝）

李四川進一步說明，市府在正式簽署合約前，仍須完成「需完成兩項必要行政作業。第一是輝達的投資計畫書」，依現行時程規劃，相關文件預計於1月中旬送交市府，並將啟動加速審查機制，保證在月底前完成程序；「第二則是北士科基地的都市計畫變更」。他指出，市府將於26日召開都委會進行審議，而輝達方面也針對總部設計提出優化構想，主要是因為黃仁勳對目前美國總部的規劃有不同想法，希望在台灣的新據點能進一步調整與精進，「因為黃仁勳對現在美國的總部有一些看法，希望能夠再精進」，所以找了台灣有名的姚仁喜建築師承接建築設計。

李四川說明，自己也與姚仁喜見了幾次面，姚仁喜已實地前往美國參考輝達總部設計，相關調整方向也已納入市府與都市計畫委員會的檢討內容，預計於26日召開都委會審議，若程序順利，投資計畫與都計變更可同步在1月底前完成。屆時黃仁勳回來參加他們公司的尾牙，應該會很樂意來參加簽約。

針對簽約安排，李四川透露，市長蔣萬安在11月已經有用E-mail邀請黃仁勳，在得知黃仁勳於CES受訪表達樂意出席後，今(7）日有在特別寫了電子郵件邀請。但經與輝達方面協調後，黃仁勳希望簽約不要過於僵硬，市府因此改以「更具創意與科技感」的方式規劃。屆時除簽約外，可能安排黃仁勳實地走訪T17、T18基地，也可以去土地公拜拜並邀請輝達台北員工一同參觀未來辦公據點，也會準備士林夜市好吃的小吃。

