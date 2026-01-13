輝達總部恐違綠容率 蔣：合法解決

輝達總部星艦3.0設計恐面臨建築法規問題，台北市長蔣萬安（右三）13日回應，會持續和輝達溝通，一切一定會合法，且依照程序解決疑慮。圖為蔣出席台北市與美國亞利桑那州鳳凰城少棒交流賽。（陳君瑋攝）

輝達總部星艦3.0將落腳北士科T17、18基地，都市計畫變更已完成公展，北市都委會預計26日審議，但星艦3.0因樓層不高，可能不符合台北市新建建築物綠化實施規則「綠容率」及「北市綠建築自治條例」屋頂設置太陽能光電板規定。市長蔣萬安13日表示，持續和輝達保持密切溝通，一定會合法解決疑慮；副市長李四川指出，綠容率會在都委會討論，若新建物結構特殊，經市府核定可排除光電板。

據了解，負責設計星艦3.0的姚仁喜團隊上周與北市府官員會面，提出初步規畫圖，根據總部設計可能面臨的法規需求，如綠容率、綠覆率、光電板設置、容積率、建蔽率等問題先討論因應，避免未來因調整需重跑流程而延宕工期。

不過，星艦3.0最高僅5層樓，依「北市綠建築自治條例」、台北市新建建築物綠化實施規則等法規，新建物屋頂需設置光電板，還有建築綠化的「綠容率」、「等效綠覆面積」、「立體綠化設施」等規範，恐不符規定。

蔣萬安昨說，市府會持續和輝達溝通、交換意見，一切一定會合法且依照程序，逐一解決疑慮，預計農曆年前可與輝達簽約。

李四川說，依法規，建築物必須達到該有的綠容率，以前綠化都是平面植栽，新法修訂後，也要有垂直綠化，但星艦3.0只蓋5層樓，未用完全部容積，陽台可能因空間不足無法種植更多植栽，對於達成綠容率要求有困難，但一定會達成「綠覆率」。

李四川強調，建築師公會曾針對今年實施的法規提出陳情，有些建物因構造特殊無法達成綠容率，法規上路半年後市府會檢討、修正；至於星艦3.0的綠容率將在都委會討論解方。

針對「台北市綠建築自治條例」規定新建物屋頂需設置光電板，李四川指出，星艦3.0屋頂採具科技感的波浪折疊設計，不易設置光電板，可依條例第12條「因用途、構造特殊或基地環境限制」，經市府核定排除後即可解套。

市議員曾獻瑩認為，自治條例目的是要增加發電與綠化，若輝達總部落腳的正面效益遠大於此，就不應被法規限制，在守法前提下，可透過專案或輝達回饋方案解決，議會都會支持。