輝達總部拍板北士科 士林北投房市吃定心丸
歷經重重波折後，輝達(NVIDIA)海外總部選址終於定案。台北市長蔣萬安今(29)天在市議會證實，輝達已明確表示將海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並希望北市府與新光人壽儘速完成地上權解約程序。市府同步啟動都市計畫變更與行政作業，促成輝達落腳台北，預計明(2026)年中旬完成簽約。隨著此案大勢底定，士林、北投一帶房市也吃下定心丸。
蔣萬安指出，北市府與輝達總部共同召開視訊會議，雙方達成具體共識，輝達不僅確認基地位置，也授權市府對外公布選址結果。台北市副市長李四川補充，新壽預定本週提交成本報告，後續合意解約時程可望於下週啟動。
隨著輝達進駐消息確定，市場焦點迅速轉向房市表現。住商不動產表示，輝達選定北士科，不只是台灣科技產業的重大利多，也讓北市高科技走廊布局更完整。北士科同時具備交通便利、供電穩定、土地權屬單純與政府積極協調等4大條件，對國際企業而言極具吸引力。輝達定案後將帶動周邊企業、商辦與住宅市場同步活絡，讓北士科從規畫階段真正邁入成長週期。
根據住商機構彙整的實價登錄資料，今(2025)年截至10月止，北士科周邊捷運站房價普遍維持盤整格局，士林、芝山與明德站平均成交單價介於每坪76至78萬元，與去(2024)年同期相比跌幅約0至5%。房仲業者分析，這3站多屬成熟生活圈，雖然受到政策與限貸影響，短線買氣稍顯保守，但中長期仍具支撐力道。
相較之下，石牌站成為北士科效應下的「領頭羊」。統計發現，今年石牌站周邊中古屋平均成交價每坪達76.9萬元，年增6.9%，為北士科周邊唯一上漲區域。住商不動產說明，石牌兼具醫療與市場改建雙重題材，加上緊鄰園區，獲得醫療專業人員與換屋族青睞，買盤穩定且剛性需求強勁。
大家房屋認為，目前北士科議題雖帶動市場期待，但整體仍處觀望期，房價提前反映的情況已經出現，若後續輝達實際動工、企業群聚效應擴大，將有助支撐區域基本面；但若議題炒作過熱而成交量未同步上揚，仍須防範短線追價風險。
整體而言，輝達進駐不僅強化北市科技產業能量，也明顯為房市注入信心。業者預期，隨交通建設與周邊學區改建同步推進，北士科將由概念區轉為實質成長區，帶動士林、北投一帶的住宅、租賃與商辦市場全面升溫，成為北市下一個具國際級潛力的科技與居住重心。
