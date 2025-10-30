輝達總部拍板北士科！房市吃下定心丸了？徐佳馨：蛋白區有望變蛋黃區了

記者陳韋帆／台北報導

國際大廠輝達（NVIDIA）總部選址塵埃落定，台北市政府今（29）日證實，輝達將進駐北士科T17、T18基地。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，區域房市總算吃下定心丸，預期北投、士林將迎來短期利多，市場活絡可期。

台北市長蔣萬安於市議會答詢時表示，輝達已明確通知市府選定北士科基地，市府將同步推動行政作業。

徐佳馨：輝達總部拍板北士科 區域房市吃下定心丸

徐佳馨表示，輝達確定進駐是台灣之福，可預期未來將帶動周邊市場活絡，也讓區域房市吃下「定心丸」。

她說，北士科能獲青睞，主因包括交通便捷、電力穩定、土地單純，以及中央地方全力配合，四大條件成為吸引國際大廠的關鍵，也替後續招商注入信心。

徐佳馨指出，輝達進駐後，預料將推升士林、北投區商辦及租屋需求，帶動整體生活機能升級，區域將從過往蛋白區逐步邁向成熟發展的蛋黃區，若市府能同步完善交通與公共建設，北士科有望成為台灣下一個科技產業聚落。

北士科預售屋房價開價已提早調高

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則提醒，科技產業題材確實可刺激短期房市榮景，但不代表房價能無限上揚。

他說，目前部分新案已提前反映利多調高開價，後續走勢仍須觀察自住與剛性需求支撐力，投資人應審慎評估進場時機。

