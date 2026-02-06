輝達總部權利金議價完成！蔣萬安證實了

北市今(5)日稍早宣布，目前相關議價已經完成，市長蔣萬安也證實了。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達(NVIDIA)台灣總部進駐台北市北投士林科技園區T1718基地的地上權計畫書及權利金，日前通過台北市區段徵收及市地重劃委員會審議。北市今(6)日稍早宣布，目前相關議價已經完成，市長蔣萬安也證實了。

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，台北市政府預計農曆年前與輝達完成設定地上權簽約。

蔣萬安稍早表示，相關的議價已經完成，他們接下來就啟動相關程序，就會照原本的計劃，在農曆年前完成簽約。

