輝達總部準備正式落腳！李四川曝：明天應該可以簽約

輝達（NVIDIA）台灣總部，歷經台北市府與新壽和平分手後，總算確定落腳北士科T17、T18基地；與此同時外界更好奇，究竟輝達何時會和市府簽約。對此，台北市副市長李四川今（10）日上午受訪則透露，明天應該可以簽約。

針對何時和輝達簽約一事，李四川今日上午表示，上週五下班前大概把所有合約送給輝達，今天算是輝達的週一，到現在還是相當順利，明天應該可以簽約；至於是否代表市府簽約，李四川則說，形式還是尊重輝達的建議。

面對記者提問到會在哪邊過年，李四川則笑說，往例過年都是回南部，也許會回小琉球，結束後再回來；另是否會擔心是最後一場市政會議，李四川則坦言，等輝達明天如果合約簽訂，「我會做所有決定會和各位報告」。





