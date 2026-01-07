輝達總部盼月底簽約 蔣萬安邀黃仁勳「拜土地公」

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳在年度科技盛事CES(消費性電子展)發表演說後，接連為西門子、聯想等好夥伴站台。被問到何時會再次來到台灣？「AI教父」說快要過年了，很希望能盡快再來，也表達意願參加台灣總部的簽約典禮。對此，台北市長蔣萬安今(7)日表示，他也想邀請黃仁勳到北士科T17和T18附近走走，同時到土地公廟拜拜和祈福。

輝達執行長黃仁勳說：「我們會加速西門子的Simcenter軟體，藉此自動化我們(輝達)的工廠，讓我們能打造出更驚豔的超級電腦。」「AI教父」黃仁勳，持續成為美國賭城鎂光燈焦點，特別為好夥伴西門子站台，他也親口表示，想盡快再來台。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「(什麼時候會回到台灣)，我希望能盡快回去，快要過年了，(台北市長蔣萬安邀請你參加新總部簽約儀式)，OK。」輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「(你會參加嗎)，當然，如果我在台北的話。」

月底輝達尾牙之際，有機會看到黃仁勳，親自為台灣總部簽約，台北市長蔣萬安，上週已經擬好邀請函，副市長李四川說，屆時簽約記者會，想採取創意形式，也會跟黃仁勳簡報北士科整體規劃，並依循民俗，邀他到附近的土地公廟拜個碼頭。

台北市長蔣萬安說：「再次邀請黃仁勳來參加我們的簽約，同時也實際到T17和T18看看，走走了解周邊的環境，另外我也邀請他，如果可以，到旁邊的土地公廟來拜拜祈福。」

輝達在CES亮相新產品，黃仁勳也大談產業議題，被美國解禁的H200晶片，中國需求非常高，供應鏈已經全面啟動，正在就美方出口許可細節做最終確認，黃仁勳甚至預期，更先進的Blackwell和Rubin，未來在適當時機也有望供應中國，針對市面短缺嚴重的記憶體，黃仁勳是輝達是全球最大買家，會持續購買最好的記憶體，但不會蓋工廠自己製造。

輝達執行長黃仁勳說：「客戶希望快速產出首個token並投入運作，這對聯想來說是個很棒的機會。」黃仁勳行程滿檔，為聯想公司站台後，馬不停蹄再趕下一場，就等他再次來台，帶大家一起見證，我國AI產業的全新里程碑。

原始連結







更多華視新聞報導

總部落腳松南營區？ 蔣萬安：早就帶輝達看過這塊地

總部落腳松南營區？ 蔣萬安：早就帶輝達看過這塊地

T17、T18回歸北市府 蔣萬安見NVIDIA副總裁：輝達與臺北又近一步

