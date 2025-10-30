輝達總部終於敲定！黃仁勳一句話讓全台沸騰了

輝達台北總部選址經過一番波折後終於確定，台北市長蔣萬安29日宣布，與輝達視訊會議後確定總部將落腳北士科T17、T18基地。市府預計11月底前與新光人壽完成解約程序，隨後進行都市計畫變更等行政作業，可望明年中與輝達正式簽約。

輝達海外總部確定落腳北士科（報系資料照）

輝達執行長黃仁勳在華府GTC大會接受訪問時表示，台灣總部用地仍在討論中，並強調台灣對輝達的重要性。他坦言「雖然我不確定土地耽擱的原因」，但證實輝達在台灣興建大樓的計畫不變，因為在台灣的辦公室已不敷使用，必須興建新大樓。

廣告 廣告

此前輝達屬意北士科T17、T18基地，但因地上權移轉問題卡關，傳出輝達考慮選擇其他地點甚至其他國家，引發國人憂慮。直到新壽表示願意與台北市府解約，選址焦點才重新回到原定地點。

副市長李四川表示，新壽近期將提供成本數據展開解約作業。北市法務局長連堂凱說明，2天內會與新壽面談解約金額。民進黨議員許淑華提醒，合意解約的重點在於分手費，市府與議會態度一致，上限就是40億元，絕不能讓新壽獅子大開口。

北市地政局長王瑞雲表示，與新壽解約後將進入專案設定地上權程序，待輝達提出投資意向書後進入區段徵收委員會審議，內部作業希望在2個月內完成。都發局長簡瑟芳指出，根據《都市計畫法》第27條，從公展、核定發布到審議結束時程約3個月。

輝達海外總部確定落腳北士科（報系資料照）

議員游淑慧試算輝達與市府簽約權利金，若權利金底價不能低於土地市價320億元至360億元的3成前提下，權利金有機會上看百億元，可大幅增加市庫收益。

黃仁勳已飛往韓國準備出席亞太經合會企業活動，被問及之後是否到台灣時，他笑稱「我不能告訴你，或者，我可以告訴你，我很喜歡台灣，也很期待去台灣」。輝達28日宣布拿下美國能源部訂單，未來5年訂單總額高達5000億美元，受此消息激勵，美股29日早盤上漲近5%，成為全球首家市值突破5兆美元的公司。

延伸閱讀

蔣萬安抗疫情！台北市633家豬肉攤免租金再補助每攤1萬元

蔣萬安對手出現了！「壯闊台灣」吳怡農表態參選台北市長

何孟樺轟北市府不發錢「守財奴」 蔣萬安反嗆雙重標準：別偷換概念