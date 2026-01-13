輝達總部綠容率、光電板要求恐不合規 蔣萬安：持續保持密切溝通

台北市長蔣萬安今出席北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽表示，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序，合法解決目前的疑慮，預計農曆年前可完成簽約。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達落腳北投士林科技園區(簡稱北士科)T17、T18，都委會預計26日審查都市計畫變更，不過根據輝達的初步規劃圖，外觀與美國總部類似，黃仁勳想打造「星艦3.0」，但是設計面臨綠容率不高、不設置光電板等問題，可能無法符合現有相關建築法規的要求。對此，台北市長蔣萬安今(13)日出席北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽表示，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序，合法解決目前的疑慮，預計農曆年前可完成簽約。

輝達在台灣的總部由知名建築師姚仁喜承接建築設計，兩基地的都市計畫變更已完成公展，預計本月26日召開都委會審議，台北市副市長李四川表示，因應都委會審議，輝達提出初步規劃圖，「星艦3.0」外觀最高約只有5層樓高，預計容積率不會蓋完，雖不符合今年元旦施行「臺北市新建建築物綠化實施規則」中的「綠容率」等要求，但條文有規定，若新建物結構特殊，經市府核定可以排除適用。

台北市長蔣萬安今(13)日出席北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽表示，市府會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切都會依照程序，合法解決目前的疑慮。至於是否已經有簽約日期？蔣萬安則說，預計農曆年前可完成簽約。

