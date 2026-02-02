輝達總部落腳北士科進度曝 蔣萬安：預計2/10-2/15完成簽約

外界關注，何時與北市府完成輝達新總部用地簽約，輝達執行長黃仁勳昨（1）天表示，這趟台灣行不會和台北市長蔣萬安會面，但也賣關子說「很快就會見到市長了！」對此，蔣萬安今（2）天早上進一步透露，預計農曆年前就可以完成簽約，時間落在2/10-2/15之間。

蔣萬安上午接受媒體聯訪，記者詢問「跟黃仁勳見面是不是好酒沉甕底？」蔣萬安笑回，黃仁勳這一次的行程非常緊湊，不過雙方都一直保持聯繫，如同他昨天所說的，我們都非常期待彼此能夠很快再次見面。

蔣萬安也透露，這一週就會進行估價審議，接下來就會完成定價訂約，預計在農曆前可以簽約。媒體追問，下次會帶黃仁勳去吃美食嗎？蔣萬安表示，這一切都要看黃仁勳的時間以及行程安排，不過相關的時程進度都會持續進行，也都往前推進，市府和輝達都一直保持溝通，雙方也都充分掌握。

而被問到北市府是與黃仁勳還是和子公司簽約？蔣萬安表示，這一切都會照相關的期程進行，這個星期就召開估價審議會，確定之後就可以議價，並完成議價訂約，農曆年前大概2/10到2/15中間就簽約。

