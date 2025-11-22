輝達總部落腳北士科！ 新壽44億「分手費」合意解約

【時報-台北電】台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科，被視為大功臣的副市長李四川也被外界解讀任務告一段落，即將出戰新北市長選舉，加上立院昨日也通過「李四川條款」。市長蔣萬安22日被問及何時會放李四川走，他笑回，現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政」。 蔣萬安今天出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」， 被記者問及輝達差不多結束，何時會放李四川走，蔣萬安笑著回應，其實現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注在拚市政。」 蔣萬安8月面對鏡頭高歌，「不管川伯在哪都會甲你攬牢牢」，現在要對李四川唱什麼歌嗎？蔣萬安也笑回，「謝謝大家，謝謝。」 另立法院會21日表決三讀修正通過國民黨立委所提《地方制度法》第55條修正動議，取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的門檻，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長，被視為「李四川條款」，對此，蔣萬安仍笑回「謝謝大家」。 同樣出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」的台北市議員曾獻瑩，對於何時讓李四川走？他笑著說「越慢放越好」，先讓李四川把輝達搞定，輝達搞定之

時報資訊 ・ 1 天前