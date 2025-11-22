輝達總部落腳北士科！ 新壽44億「分手費」合意解約
台北市 / 綜合報導
台北市政府宣布，已經跟新光人壽完成合意解約，因此輝達海外企業總部，確定可以落腳在北士科，來聽台北市長蔣萬安的最新說明。
好可以聽到蔣萬安強調，接下來將進行包含都市計畫變更，以及設定地上權相關的作業，期盼在明年中旬就能順利動工，但根據了解，新光人壽在昨天召開臨時董事會，通過「北士科T17、T18」跟台北市政府合意解約後，「分手費」合計44億多元，隨著新壽退一步，也讓輝達海外總部順利落腳，力拼 明年中順利動工 。
