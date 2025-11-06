輝達總部落腳北士科！蔣萬安堅持這點

▲台北市長蔣萬安（左）出席遠見高峰會。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 在新壽同意在「取回成本」下「合意解約」後，台北市長蔣萬安上月29日宣布，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。新壽目前正在與北市府協商「分手費」，解約並塗銷地上權後，就可以朝專案地上權設定給輝達方向前進。不過，蔣萬安今（6）日出席活動時表示，他認為輝達不能透過新加坡或維京群島的分公司來與北市府對接，而是希望在台北市設立公司，並有一定的資本額，「這是為城市、為市民爭取，相信現在他們應該是朝這個方向決定的。」

蔣萬安今日參加民間論壇活動時表示，今年5月輝達與北市府接觸時，他就向副市長李四川及幾位核心市府同仁講，「只許成功，不許失敗」。他們有這樣的信念，但從5月一路走來，過程當中的複雜和困難，其實遠超乎各界想像，因為一方面需要和新光人壽協調，二方面也要和輝達溝通。雙方都各自有想法、堅持和原則。但很高興的是，大家都抱持著開放的態度，也有共同的目標，就是希望能夠圓滿成功、順利地讓輝達落腳台北。

蔣萬安直言，當新光人壽兩週前公開宣布願意和台北市政府合意解約，他確實感到非常欣慰，也表達謝意。在5月黃仁勳來台擔任世界壯年運動會聖火手時，當時有機會跟他談到關於台北市具有的優勢，以及輝達未來落腳台北之後，接下來10、20年的治理藍圖，以及即將陸續完成的建設，就是要全力爭取輝達決定在台北發展。

蔣萬安說，北市府預計在2周內完成和新光人壽順利合意解約，接下來就會透過設定地上權的方式和輝達簽約。「過程中有一點是我的堅持：我認為輝達不能只用現在新加坡或維京群島的公司來對接簽約，我希望它必須在台北設立公司，並且有一定的資本額。」他強調，這是為城市、為市民爭取，也相信現在他們應該是朝這個方向決定的。最後，蔣萬安很肯定說「土地問題解決了！」

