輝達總部落腳北士科 達麗：我們建案沒有漲價的勇氣

達麗建設董事長謝志長看明年房市會比今年略好。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕輝達海外總部確定落腳北士科，激勵鄰近的建案價格水漲船高，不過也在北士科推案的達麗建設(6177)董事長謝志長今日表示，達麗北士科建案「達麗河蘊」就順順的賣，已經賣了近6成，但「我們沒有漲價的勇氣」!

針對明年房市，謝志長說，在目前這個時間點來看明年房市，因為變數還很多，要下定論還言之過早，但房市已經壞了一年多，明年至少會比今年好一些，因為台灣市場的資金充沛，且利率維持低檔，所以明年房市至少能維持穩定、不會崩盤。

謝志長分析，從去年9月19日央行推出第七波信用管制後，整個房市的買賣秩序已經過重整，投資客減少，所以達麗內部也進行調整，不管從產品定位、地段的選擇，都是以自住客為主，他坦言，之前3個月就賣完一個建案的好光景已經沒有了，「我們不敢期許房價還會大漲，這對產業並不是好事」，只要能夠穩定就好。

謝志長表示，只要政府房市政策能夠明朗一點，一旦明朗，消費者信心一上來，整個房市就能比較穩定，這是他對明年還算有信心的原因。

