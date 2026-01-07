輝達總部設計師是他！北市邀黃仁勳訪台「1月底簽約」拜土地公廟、吃小吃

輝達執行長黃仁勳。路透社



輝達海外總部確定落腳台北市士林北投科技園區T17、T18基地，台北市副市長李四川今（1/7）日表示，相關投資與都市計畫程序正加速進行，若進度順利，預計1月底前可完成審查；市長蔣萬安也已再次以電子郵件邀請輝達執行長黃仁勳來台出席簽約儀式，承接總部設計的建築師則是姚仁喜。

李四川說明，輝達總部簽約前還有兩件事要做，第一，輝達投資計畫書預計於1月中旬送交台北市政府，市府原則上將在1月底前完成審查；第二，因應總部設計需求進行都市計畫變更，市府已排定於1月26日召開都市計畫委員會審查。

他指出，黃仁勳對海外總部設計提出進一步精進構想，特別邀請國內知名建築師姚仁喜承接總部設計，姚仁喜也曾赴美實地參訪輝達總部。李四川透露自己已多次與姚建築師見面溝通，相關修正內容將納入都委會檢討，若審議順利，投資計畫與都市計畫變更可望同步在1月底前完成。

李四川表示，黃仁勳預計1月底返台參與公司活動，市府已多次發出E-mail邀請，不管1月29到31日哪一天，都願意配合輝達決定簽約日期，目前暫以1月29日至31日區間協調中。簽約儀式形式也會依黃仁勳期望，跳脫傳統桌上簽署模式，規劃不那麼僵硬、更具創意與科技感的呈現方式。

李四川透露，市府已提前兩週進行幕僚規劃，可能安排黃仁勳實地走訪T17、T18基地，或是邀請輝達在台員工一同參觀未來辦公空間；若行程允許，也不排除帶黃仁勳到附近土地公廟拜拜，準備士林夜市好吃的小吃招待他。

此外，，李四川表示，接下來，市府已同步啟動北士科整體規畫，捷運路網延伸、園區交通動線與智慧園區發展方向，並評估導入無人駕駛實驗應用；生活機能部分，可能會規劃商業設施進駐社子島，連結社蘆大橋到蘆洲捷運站，避免產業進駐後影響員工日常需求，相關配套將一併納入後續執行。

