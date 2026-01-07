輝達總部設計師曝光！蔣邀黃仁勳月底訪台 簽約拜土地公廟、吃小吃

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，執行長黃仁勳預計要在1月底來台，出席簽約儀式。北市副市長李四川今（7）日下午透露，市長蔣萬安已邀請對方訪台，簽約儀式會以具創意、科技感形式進行，也可能會帶黃仁勳到土地公廟拜拜、品嘗夜市小吃，而承接總部設計的是姚仁喜建築師。

針對輝達海外總部，李四川說明最新進度，簽約前尚有兩件事要做，一是輝達投資計劃書，在1月中就會送進市政府，預計1月底之前會審查完畢。

李四川說，第二是都市計畫變更，因為黃仁勳對於總部有一些看法認為可以再精進，找了台灣相當有名的姚仁喜建築師承接設計，他也到過美國看過總部。

李四川表示，自己和姚建築師見了幾次面，就修改的部分已經納入檢討，預定26號開都委會審查，如果順利在一月底兩件事都會完成。

對於黃仁勳近期表態有意再度訪台，李四川表示，上個月蔣市長就有用電子郵件邀請，今天再特別寫信邀請，若黃願意將由市長來跟他簽約。

簽約儀式部分，李四川表示，幕僚作業前兩週已經規劃，黃仁勳希望形式不要那麼僵硬，會規劃比較有創意、科技感的方式，也許到T17、T18看一看，邀請輝達員工看新的辦公室，如果黃仁勳願意，也可以帶他去土地公廟拜拜，並準備士林夜市小吃，來進行簽約儀式。

