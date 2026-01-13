輝達總部設計面臨難題 蔣萬安：一定會解決

▲台北市長蔣萬安表示，一定會解決疑慮。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，不過，台北市議員曾獻瑩今（13）日提出，建物面臨須設屋頂光電板及綠覆率2項法規問題。對此，台北市長蔣萬安表示，一定會解決疑慮。至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。

輝達在台灣的總部由知名建築師姚仁喜承接建築設計，兩基地的都市計畫變更已完成公展，預計本月26日召開都委會審議。

廣告 廣告

台北市副市長李四川表示，因應都委會審議，輝達提出初步規劃圖，「星艦3.0」外觀最高約只有5層樓高，預計容積率不會蓋完，雖不符合今年元旦施行「台北市新建建築物綠化實施規則」中的「綠容率」等要求，但條文有規定，若新建物結構特殊，經市府核定可以排除適用。



曾獻瑩也說，輝達台灣總部目前遇到2個建築相關法規問題，包含「台北市綠建築自治條例」要求面積達1000平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，以及「台北市新建建築物綠化實施規則」對建物的綠覆率及綠容率有要求。

蔣萬安今天出席與美國亞利桑那州鳳凰城的城市少棒交流賽前受訪表示，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一定會合法，並依照程序一一解決目前疑慮。至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

經民連造謠羅智強眷改修法「圖利千萬富翁」 慘遭國防部打臉了

黃國昌訪美拜會AIT總部 前藍駐美幹部大讚：找回國安議題詮釋權

蔣萬安喊「我是台灣人」 鄭麗文撇不同調：不妨礙我們也是中國人