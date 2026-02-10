輝達總部進度順利！李四川曝：明天應該可以簽約

記者陳思妤／台北報導

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川6日宣布，權利金談好122億，預定最快在2月11日簽約。他今（10）日也指出，相當的順利，明天應該可以簽約。

李四川6日說明，跟美國輝達總公司原則上就T17、T18原則上122億議價完成，議價完，輝達總公司必須就合約往上走程序，預定最快2月11日簽約，如果來不及，2月13日也就是農曆過年放假以前一定會完成簽約。

李四川今天上午在市政會議前接受媒體聯訪，對於和輝達簽約進度，他表示，在上週五下班前大概就把所有的合約都已經送到美國輝達，今天是美國的禮拜一，「到現在為止還是相當的順利，那我們明天應該可以簽約」。

媒體追問，是由李副代表跟輝達簽約？李四川強調，形式的部分還是尊重輝達的決定。

