輝達總部「星艦 3.0」定案！蔣萬安：農曆年前完成簽約

台北市長蔣萬安6日受訪表示，相關議價已經完成，接下來市府就會啟動相關程序，照原本預計的規畫，農曆年前完成簽約。(張珈瑄攝）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，北市府與輝達就專案地上權預計本月10至15日可完成簽約，4日北市區段徵收及市地重劃委員會審議T17、18基地的權利金等項目並拍板定案。台北市長蔣萬安6日受訪表示，相關議價已經完成，接下來市府就會啟動相關程序，照原本預計的規畫，農曆年前完成簽約。

輝達在北士科地上權的權利金4日已經由北市區徵會審定通過，接下來由市府與輝達議價完成後核定，就可以進入最終簽約階段。

蔣萬安今日出席日本坂茂大師與北市簽署公廁設計MOU，他表示，接下來市府就會啟動相關程序，照原本預計的規畫，農曆年前完成簽約。

