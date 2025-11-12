輝達總部》蔣萬安：農曆年前完成地上權設定 目標黃仁勳來台參加電腦展時動工

輝達最快在明年農曆年前即可完成北士科地上權設定，可望成為帶領台灣AI發展的「金雞母」。（圖片來源／台北新政府）

台北市議會今（11）日下午將審查市政府與新壽合意解約案，市長蔣萬安透露最新進度稱，如果順利，北士科T17、T18土地地上權設定與輝達簽約，可以從原本預計的明年中，提前到農曆年前完成，屆時即可進行土地移轉。

蔣萬安並預計在11月與輝達主管不動產的副總裁會面，先遣部隊將在下周抵台，目標是在明年6月2日，輝達執行長黃仁勳來台參加電腦展時動工。

台北市政府已於10日，將新壽解約案報告案送達市議會，在今日將召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審查。

議長戴錫欽表示，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。

台北市議會朝野達共識，最快本周與新壽合意解約

台北市議會藍綠白朝野黨團難得達成一致共識。要求市府縮短合意解約，以及重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定。

輝達執行長黃仁勳11月8日才到新竹參加台積電運動會，明年六月還要來參加電腦展，北市府希望屆時能剛好趕上動土典禮，就能看到黃仁勳一起動鏟子畫面。（圖片來源／台積電提供）



蔣萬安表示，預計在本周即可完成與新壽終止合意解約的協議簽訂，市府也與輝達保持非常密切的溝通和聯繫，包括後續投資計畫書和建築設計等，一定會加速相關的行政流程。

根據台北市政府發出的公文內容，新光人壽於5日函送履約已支出成本項目及金額到市府，經北市府委任會計師事務所進行「盡職調查」，確認總額為新台幣44億3406萬4085元。

合意解約金44.3億元，輝達設台北分公司評估中

其中，主要項目及金額包含3部分，新光人壽已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費，計34億4981萬2174元。

新光人壽已支付的顧問及工程成本，計6億1448萬1768元。合計前2項的資金成本，計3億6977萬143元。

而輝達目前在台灣登記有三間公司，未來是否會以台北分公司名義簽約也引發關注，副市長李四川則稱，輝達現正研議評估，對台北市而言，設定分公司除了會繳營業稅外，對台灣所有AI產業也都有幫忙。

市政府也同步盤點T3、T4、T12土地，將朝AI產業招商方向規劃，要打造「AI產業研發之都」，未來社子島科專區也可能成為潛力基地，如此一來，將從南港經貿園區，一路延伸至士北科、社子島，形成科技產業廊帶。

