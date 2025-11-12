輝達總部》蔣萬安：農曆年前完成地上權設定 目標黃仁勳來台參加電腦展時動工
輝達最快在明年農曆年前即可完成北士科地上權設定，可望成為帶領台灣AI發展的「金雞母」。（圖片來源／台北新政府）
台北市議會今（11）日下午將審查市政府與新壽合意解約案，市長蔣萬安透露最新進度稱，如果順利，北士科T17、T18土地地上權設定與輝達簽約，可以從原本預計的明年中，提前到農曆年前完成，屆時即可進行土地移轉。
蔣萬安並預計在11月與輝達主管不動產的副總裁會面，先遣部隊將在下周抵台，目標是在明年6月2日，輝達執行長黃仁勳來台參加電腦展時動工。
台北市政府已於10日，將新壽解約案報告案送達市議會，在今日將召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審查。
議長戴錫欽表示，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。
台北市議會朝野達共識，最快本周與新壽合意解約
台北市議會藍綠白朝野黨團難得達成一致共識。要求市府縮短合意解約，以及重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定。
輝達執行長黃仁勳11月8日才到新竹參加台積電運動會，明年六月還要來參加電腦展，北市府希望屆時能剛好趕上動土典禮，就能看到黃仁勳一起動鏟子畫面。（圖片來源／台積電提供）
蔣萬安表示，預計在本周即可完成與新壽終止合意解約的協議簽訂，市府也與輝達保持非常密切的溝通和聯繫，包括後續投資計畫書和建築設計等，一定會加速相關的行政流程。
根據台北市政府發出的公文內容，新光人壽於5日函送履約已支出成本項目及金額到市府，經北市府委任會計師事務所進行「盡職調查」，確認總額為新台幣44億3406萬4085元。
合意解約金44.3億元，輝達設台北分公司評估中
其中，主要項目及金額包含3部分，新光人壽已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費，計34億4981萬2174元。
新光人壽已支付的顧問及工程成本，計6億1448萬1768元。合計前2項的資金成本，計3億6977萬143元。
而輝達目前在台灣登記有三間公司，未來是否會以台北分公司名義簽約也引發關注，副市長李四川則稱，輝達現正研議評估，對台北市而言，設定分公司除了會繳營業稅外，對台灣所有AI產業也都有幫忙。
市政府也同步盤點T3、T4、T12土地，將朝AI產業招商方向規劃，要打造「AI產業研發之都」，未來社子島科專區也可能成為潛力基地，如此一來，將從南港經貿園區，一路延伸至士北科、社子島，形成科技產業廊帶。
更多信傳媒報導
中國醞釀新規 阻止美國軍火商取得稀土磁體材料
AI的有夢最美希望相隨
AI熱潮是否重演網路泡沫？高盛提出5大預警指標
其他人也在看
壽險業面對匯率變化怎麼辦？金管會研議其他暫時性措施
立法院財政委員會12日通過臨時提案，由立委賴士葆等4人提案。內容強調，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值波動影響，而排除或變更保險公司受國際財務報導準則規範。因此提案要求金管會應研議採取其他暫時性措施的可行性，以化解保險業者面對匯率變化的難度，但仍應遵守國際財務報導準則，以忠實呈現保險業經營結果。中時財經即時 ・ 17 小時前
《國際經濟》川普擬課107％關稅 義大利麵恐從美國貨架上消失
【時報-台北電】美國川普政府擬對義大利麵課徵107％關稅，義大利麵製造商醞釀最快明（2026）年1月退出美國市場，屆時美國超市貨架上的義大利麵品項恐大減，價格將飆升。 綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國商務部對義大利麵製造商進行調查後，9月宣布將對13家製造商課徵92％關稅，指控這些公司以「低於市場價值」，在美國「傾銷」義大利麵產品。再加上美國對歐盟課徵的15％對等關稅，這些製造商的產品將被課徵107％關稅。 華府最快於明年1月讓關稅生效，《華爾街日報》一篇題為「真正的義大利麵將從美國超市貨架上消失」的報導指出，當中部分企業醞釀1月退出美國市場，義大利農牧協會（Coldiretti）10月初發布聲明，抨擊實施關稅代表對美國的義大利麵出口「幾乎將被完全摧毀，抹煞整個產業鏈多年來的成長及投資」。 白宮發言人德賽（Kush Desai）強調義大利麵不會「消失」，澄清92％的反傾銷關稅尚未定案，也沒有實施關稅的確切日期。 不過食品業專家蘭伯特（Phil Lempert）表示，若對義大利麵實施反傾銷稅，對美國消費者的影響將會非常巨大，時報資訊 ・ 17 小時前
新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說
北市府與新壽就T17、T18地上權案合意解約，議會今大會備查通過。北市府副市長李四川表示，接下來市府與輝達最快何時可簽約...聯合新聞網 ・ 14 小時前
美韓核潛艇計劃卡關，投資與關稅安排延宕，未見關稅書面協議出爐
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普10月底的亞洲行，宣布與韓國達成安全與貿易協議，但因核動力潛艇計劃未有共識，至今仍未見書面協議出爐。韓方稱關稅草案已定稿，惟須與安全協議一併公布，導致時間表延後。會晤細節顯示，韓國總統李在明要求美方同意提供核潛艇燃料並分享敏感技術；川普隔日口頭表態支持韓方建造核潛艇，惟涉及美軍最高機密技術轉移的敏感度高，程序複雜，雙邊協調拉長。雙方據悉已備妥涉資約3,500億美元的諒解備忘錄構想，以大額投資換取關稅下調，但簽署時間與形式未定。韓國國防部長安圭伯表示，美方多部門仍在內部調整立場與措辭，需時更長。另一變數是建造地點分歧；韓國總統李在明主張在韓國造艦；川普則在社群平台稱工程獲批、但將於美國造船廠建造。市場人士指出，技術外溢與供應鏈安全考量，恐使關鍵軍規技術移轉更趨審慎，協議落地時間存不確定性。財訊快報 ・ 20 小時前
降息押注升溫，東京匯市早盤美元指數示弱，歐元、英鎊反彈
【財訊快報／陳孟朔】在美國民間就業數據顯示勞動市場轉弱之際，美元指數在週三東京匯市早盤走低，交易員加碼押注聯準會(Fed)降息25個基點的機率至約68%。投資人也押注美國政府關門可望結束、堆積的經濟數據即將回歸，風險資產情緒回暖。匯市報價顯示，美元指數徘徊在99.46的近一週低位；歐元小升至1.1586美元，英鎊進一步脫離七個月低點反彈至1.3149美元。利率端，美10年期公債殖利率在亞市早盤回落至約4.079%，2年期降至約3.559%，與降息預期升溫相互呼應。日圓因避險需求降溫與內外利差擴大受壓，最新報價在154.08兌1美元，前一交易日曾觸及9個月低點154.495。日本首相高市早苗釋出更具彈性的財政訊號，並呼籲日本央行放慢升息步伐，也成為日圓的逆風。ADP高頻就業資訊顯示至10月下旬，美企每週淨減少逾1.1萬個職位，強化「就業降溫但非急凍」的判讀。市場關注政府重啟後恢復發布的官方就業與通膨數據，是否進一步印證勞動市場溫和轉冷，以鞏固12月降息邏輯。財訊快報 ・ 21 小時前
《國際產業》出清輝達持股 軟銀崩跌10%
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三東京股市盤初，軟銀集團（SoftBank Group）股價一度崩跌10%，目前暫跌近6%。該日本科技巨頭周二盤後宣布已經以58.3億美元全數出清持有之輝達股份。知情人士透露，這筆資金將用於軟銀對ChatGPT開發商OpenAI的225億美元投資案。 受惠於持有之OpenAI股份估值上漲，軟銀集團第二財季（7～9月）獲利翻漲1倍多，但該日本科技巨頭在財報聲明中披露已經出清所有輝達持股，在10月份出售了3210萬股輝達股票，進帳58.3億美元。軟銀亦出售部分T-Mobile持股，套現91.7億美元。 軟銀財務長Yoshimitsu Goto在法說會上表示，我們希望為投資人提供大量的投資機會，但同時也能保持自身財務實力。 雖然軟銀決定拋售持有之輝達股票，可能讓一些投資人措手不及，但這並非軟銀第一次從這家美國晶片巨頭撤出。 軟銀旗下願景基金（Vision Fund）曾是輝達的大金主，據悉在2017年建立了價值40億美元的輝達持股部位，之後在2019年1月又全部出清持股。儘管這一次軟銀再度出清輝達股票，但軟銀與輝達之間的商業利益龐大，兩家公司之間的關係仍然緊密。時報資訊 ・ 21 小時前
無畏輝達利空 台股漲150點逼近2萬8 台積電拉10元
美股漲跌互見，道瓊指數創歷史收盤新高，不過，受AI巨頭輝達下跌近3%拖累，科技類股走疲。昨日先殺尾盤下挫的台股，今（12）日開盤不畏相關利空上漲150點，約來到27943.72點。中時財經即時 ・ 21 小時前
快訊／北市議會無異議通過！新壽44.3億分手費過關 議員鼓掌迎接輝達
輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億送交北市議會。北市議會今（12）日召開大會，議員無異議通過，予以備查，現場議員還鼓掌慶祝。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
輝達權利金不超過125億！新壽分手費過關 李四川發聲了
輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽44.3億解約今（12）日通過北市議會備查，北市府力拚要在本週和新壽解約。台北市副市長李四川也說明，和輝達權利金粗估是不超過125億。但至於專案地上權要簽50年或70年，李四川受訪時說，看輝達總公司下週來台北後的需求再來判定。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
壽險匯率會計議題引關切 立院財委會通過臨時提案
（中央社記者蘇思云台北2025年11月12日電）立法院財政委員會今天通過臨時提案，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值影響，要求金管會應研議採取其他暫行性措施的可行性，但仍應遵守國際財務報導準則，並將研議結果半年內交財委會。立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆今天表示，壽險業去年花費新台幣3800多億元避險成本，質疑為方便壽險業因應外匯變動虧損，金管會大開後門修改國際準則規範，是否有利壽險業美化帳面，也提到台大、政大都有老師發文反對。金管會主委彭金隆表示，國際準則最高精神是要允當表達，不是要死守準則，也與跟會計界溝通過，這是專業可討論議題，可以花很多時間解釋，也有教授沒有對此批評。國民黨立委賴士葆、林德福、林思銘與李彥秀今天也提出臨時提案，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值影響，因此提案要求金管會應研議採取其他暫行性措施的可行性，以化解保險業者面對匯率變化的難處，但仍應遵守國際財務報導準則，以忠實呈現保險業經營結果，並將研議結果半年內交財委會。中央社財經 ・ 16 小時前
新壽分手費過關 輝達下周拜會蔣
輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，雙方拍板「分手費」44.3億元，台北市議會12日審查通過。北市副市長李四川表示，輝達已答應會概括承受新壽14.41億元成本，輝達總公司不動產部門副總裁下周將拜會市長蔣萬安，雙方將詳談設立分公司等細節，預估未來地上權權利金總金額不會超過125億元。中時新聞網 ・ 2 小時前
美股漲跌互見 台股止跌！開盤上漲68點
[NOWnews今日新聞]美國股市週二漲跌互見，其中在美國有望結束史上最長政府關門的樂觀情緒推動下，道瓊指數上漲逾1%，不過在輝達領跌之下，費半指數下跌逾2%，不過台北股市今（12）日回神走高，開盤上...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
米價衝高考驗高市政府，5公斤4235日圓近歷史高、民眾盼抗通膨對策
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，日本通膨持續跑贏薪資，米價在政府釋放戰備庫存與安撫供給訊息後仍再度走高，對10月21日上任、支持度逾六成的新任首相高市早苗形成民生與民調的雙重考驗。日本農產大臣鈴木典一拋出「米券」構想，力求在本月端出抗通膨方案。最新零售數據顯示，截至10月27日當週，超市5公斤裝稻米平均價達4235日圓(約新台幣847元)，年增23%，距離5月的歷史高點4285日圓僅一步之遙；批發端9月(反映新米)均價更升至每60公斤3萬6895日圓，較前月飆36%。分析指，去年的供應錯配與極端高溫陰影猶存，盤商為確保供貨「不計成本」搶米，推升成交價。米價偏高也推動民間進口意願躍升。即便日本對民間進口米課徵每公斤341日圓的徵收額，但在內外價差擴大下，9月民間進口量較去年同期放大近160倍，帶來「便宜米湧入、糧安風險上升」的新矛盾。內部評估顯示，若無明確過剩訊號，零售價在至明年3月前難見實質回落。高市政府在照顧消費者與穩定產業之間尋求平衡。一方面討論對特定家庭發放米券以紓困，另一方面將2026年產量目標由本年作期的748萬噸下調至711萬噸，意圖更緊密地對齊供需，避免再現供應誤判；觀察人財訊快報 ・ 20 小時前
新壽北士科解約案今審查！蔣萬安曝最快與輝達簽約時間點
台北市議會今日將審查新光人壽（新壽）提出的「分手費」方案，該方案涉及44.3億元的合意解約費用。市長蔣萬安表示，市府希望在本周內完成與新壽的合約終止協議，並計劃在明年農曆年前與輝達簽訂地上權的合約。蔣萬安強調，市府與輝達保持密切聯繫，並將加速行政流程，以便儘早將土地移轉給輝達。中天新聞網 ・ 19 小時前
特斯拉一天出走兩位靈魂高層 馬斯克押寶AI代價浮現
特斯拉 (TSLA-US) 掌管 Model Y、Model 3 和備受爭議的 Cybertruck 三大關鍵汽車項目的「靈魂人物」同一天相繼離職，為特斯拉急遽轉向 AI鉅亨網 ・ 19 小時前
BOK示警房市與匯率風險猶存，多數委員對降息保持謹慎
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，韓國央行(BOK)公布上個月(10月23日例會)會議紀錄顯示，決策者以6比1票維持基準利率2.50%不變，多數委員對進一步寬鬆持審慎態度，主因房市過熱與韓元走弱帶來的金融穩定風險仍高。有委員直言，近期匯率波動更多源自內生因素，貨幣政策須更強調外匯穩定與風險權衡。紀錄指出，雖然理事會將持續維持偏寬鬆以支撐成長，但需「靈活調整節奏」，並在評估關鍵風險與政策副作用後再決定是否進一步降息。會中亦提到，政府10月中旬抑制房價與家庭負債的新措施公布後，必須密切追蹤房市走勢與資產負債表脆弱點。與此同時，韓國第3季國內生產毛額(GDP)表現為年內表現最佳，主要受出口回升與財政刺激拉動，但韓元在11月續貶並觸及4月以來低點；市場亦關注與美國大型投資與貿易安排相關的不確定性是否加劇資本流向與匯率壓力。在10月例會唯一主張降息的鴿派理事申勝煥，主張「盡早」降息，並稱目前時點已「明顯延遲」，惟也承認金融風險使操作更複雜。紀錄內容並透露，仍有部分委員對未來三個月開啟降息保持開放，但整體偏向在風險充分緩解前按兵不動。財訊快報 ・ 20 小時前
《國際經濟》瑞士傳最快周末前與美達成協議 關稅降至15%
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士的消息人士在周二表示瑞士最快在本周四或周五將與美國達成貿易協議，美國將對進口關稅降低到15%。 該消息人士說，協議也有可能在下周初達成，不過他也警告說，該協議最終仍需美國總統川普的拍板批准，才算是定案。 川普是在7月底宣布，對瑞士徵收39%的高額關稅，該稅率也是美國重新設定全球貿易當中，開徵的最高關稅之一。此舉也威脅到瑞士公司的出口，因為美國是瑞士鐘錶、工具機、精密機械，和巧克力等商品的最大市場之一。 瑞士經濟部在周二拒絕對正在進行中的談判提出評論。瑞士政府表示，該國經濟部長Guy Parmelin與美國相關當局定期保持聯絡，包括與美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)。雙方在上周五進行了視訊會議，Parmelin形容是非常具有建設性的會談。 川普在周一表示，他正在努力達成協議，降低對瑞士商品課徵的進口關稅。 瑞士官員提出了一系列旨在減少美國財政赤字的投資承諾和建議。消息人士說，這為達成可能的協議鋪平了道路。 瑞士政府已經提出增加購買美國國防裝備的支出，並讓美國能源企業更容易進入瑞士市場。 知情人士說，瑞士還提出了擴大在美國黃金精煉能量的計時報資訊 ・ 20 小時前
《美股》分析：AI行情失靈？政府關門衝擊？專家這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析： ●CFRA首席投資策略師Sam Stovall在談到參議院通過臨時撥款法案並已送交眾議院時表示，市場的預期是政府停擺工已經翻篇……人們將重返工作崗位、經濟數據將恢復發布，而不確定性也將過去。 ●Logan Capital Management投資組合經理Bill Fitzpatrick在談到周二AI行情失靈時表示，這些科技公司都是現金流機器。它們都是非常棒的公司，但出發點很重要。有鑑於它們目前的估值，只需要一點點負面消息，市場氣氛就會略為轉變，於是出現較有利於價值股的走勢。目前標普500指數的本益比遠高於20倍，這主要受到「七巨頭」和其他科技公司推升。而在這輪牛市中，有些公司被「拋在後頭」。未來幾年，料將有龐大資本支出，如果在這種情況下還出現任何拉回，都可能是衝過頭的信號。在談到美國政府可能很快重啟時，Fitzpatrick表示，我認為政治失靈是要付出代價的，不僅在美國，在全球都是如此。沒錯，我們終將找到解決之道，但政治兩極化的情況仍然十分嚴重，我認為這是促使投資人轉向高質量交易的眾多因素之一。時報資訊 ・ 19 小時前
軟銀拋售輝達股票 投資人憂AI估值脫離基本面 輝達股價重挫近3％
軟銀集團11日揭露在10月以58億美元出脫手中持有的輝達（NVIDIA）股份，此舉震動股市，加深人們對人工智慧（AI）熱潮可能已經達到頂峰的擔憂，尤其近期華爾街銀行高層和知名做空機構皆相繼發出警告。中時財經即時 ・ 19 小時前
墨西哥對華加徵高關稅遭內部反彈再度押後，製造業憂成本飆升
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，墨西哥對中國產品加徵高額關稅的計畫再度推遲，知情人士指執政陣營與製造業界反對聲浪升溫，擔心此舉將推高機械、零組件與原材料進口成本，削弱本土產業競爭力，並衝擊物價與就業。按照先前提案，關稅對象涵蓋汽車與零部件、鋼鐵、紡織等品類，稅率最高可至50%(目前中國進口整車關稅約20%)。內部討論焦點在於課徵範圍與細項標準遲未統一，財經部門意見分歧，使得與民間團體磋商更趨複雜。執政聯盟內亦出現顧慮，有國會議員主張現階段不宜升高對中貿易摩擦，認為應在保護本土產業與維持對外多元貿易之間取得平衡。企業界則警告，一旦落實，進口與物流服務成本上升恐達三成，部分終端商品價格或翻倍，對低收入族群影響尤甚。目前墨西哥國會會期將於12月15日結束，立法優先順序可能讓關稅議題延至明年2月續審。若今年無法完成審查，相關爭議恐延長，企業投資與採購決策不確定性升高，外商布局與邊境供應鏈調整勢在必行。財訊快報 ・ 19 小時前