輝達總部122億簽約倒數！李四川：應該明天

▲台北市副市長李四川表示，11日應該就會和輝達簽約。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市政府日前完成和美國輝達（NVIDIA）總公司完成總部土地議價，原則上以122億完成，副市長李四川今（10）日參加市政會議前受訪提到，應該是明（11）日就會和輝達簽約。

繼李四川6日表示已和輝達總公司就北士科 T17、18議價，原則上以122億完成，他今日受訪再指出，合約文件上週五均已送到美國輝達，目前順利，明天應該可以簽約。至於他是否會代表市府簽約？李四川則說，形式還是尊重輝達的建議。

廣告 廣告

同時，李四川受訪也被問到年後的動向，今天是否是他參與的最後一場市政會議？李四川開口又說，等明天輝達合約簽訂，之後有任何決定都會跟大家報告。至於年假，他會回南部過年，也或許回小琉球。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李四川最後一場市政會議？他提1事沒否認！蔣萬安聽了大笑

黎智英遭重判成警訊？綠委：北京高壓、台灣國會配合演出

黎智英遭重判無異死刑！王定宇：北京正向台灣傳遞訊號